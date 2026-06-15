Escándalo en Brasil por un policía jubilado que atacó a una pareja de adultos mayores adentro de un ascensor

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio y muestra el momento en que el hombre golpea al matrimonio.

Un policía jubilado que atacó a una pareja de adultos mayores dentro de un ascensor en Brasil.

Un policía civil jubilado de 56 años quedó en el centro de una fuerte polémica en Brasil después de que una cámara de seguridad registrara una agresión contra un matrimonio de adultos mayores dentro del ascensor de un edificio residencial de Cuiabá.

El acusado fue identificado como Luciano Testa y las imágenes muestran la agresión contra un hombre de 62 años y una mujer de 59.

La secuencia ocurrió en el condominio Ilha dos Açores, ubicado en el barrio Cidade Alta. Tras la denuncia presentada por las víctimas, el caso fue incorporado a una causa que incluye acusaciones por lesiones corporales, difamación, acoso sexual e insultos.

La causa es tramitada por la Estación Policial Especializada en Delitos contra Personas Mayores (DEDIPI), organismo que reúne las declaraciones de los involucrados y analiza el material aportado por el sistema de vigilancia del edificio.

Los detalles de la denuncia de los agredidos

Según la información incorporada al expediente policial, y citada por medios brasileños, el hombre agredido manifestó que recibió varios golpes en las costillas y en el rostro durante el altercado.

En su relato sostuvo además que la violencia continuó cuando cayó al piso e intentó abandonar el ascensor, versión que quedó reflejada, al menos parcialmente, en las imágenes que se difundieron en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InesBetancur1/status/2066196781885456573&partner=&hide_thread=false BRASIL || El COBARDE Luciano Testa, un policía civil jubilado de 56 años, fue captado en video agrediendo brutalmente a un vecino de 62 años y a la esposa de la víctima en el elevador de un condominio en Cuiabá, Brasil, el 11 de junio de 2026. pic.twitter.com/T5u95nGAtv — (@InesBetancur1) June 14, 2026

Su esposa también formalizó una denuncia. De acuerdo con su declaración, y a lo que refleja el mismo video, al intentar intervenir para detener el ataque fue sujetada por los brazos y empujada contra el espejo del ascensor. La mujer afirmó además haber sido víctima de acoso sexual durante el mismo episodio.

La causa también contempla una acusación por expresiones ofensivas que, según consta en el informe policial, habrían sido pronunciadas durante la discusión. Ese punto forma parte de las actuaciones que lleva adelante la DEDIPI junto con el resto de las denuncias formuladas por la pareja.

Qué dijo una de las víctimas del ataque del policía retirado

El hombre agredido aseguró que la relación con Testa ya atravesaba conflictos desde tiempo atrás y mencionó la existencia de amenazas y otros desacuerdos previos. Según explicó, días antes se había desarrollado una audiencia de conciliación vinculada a esas diferencias.

En ese contexto describió cómo comenzó el episodio dentro del edificio. "Me apoyé en el espejo con mi esposa, y en ese momento, él se me echó encima", contó en declaraciones realizadas al programa "Cadeia Neles", de TV Vila Real.

Ascensor Brasil Los protagonistas del hecho cara a cara, antes del inicio del violento hecho dentro del ascensor.

La información conocida hasta el momento indica que las fricciones entre ambos vecinos no eran recientes y que se habían originado durante el año anterior dentro del mismo complejo de departamentos, y que se habían intensificado con el paso del tiempo.

Qué dijo el policía jubilado sobre la agresión

Después de que se difundieran las imágenes del ascensor, Testa publicó un video en sus redes sociales para sostener que anteriormente había sido acosado por el hombre de 62 años en ese mismo lugar.

Sin embargo, de acuerdo con la información incorporada a la causa, en esa grabación no se observa un contacto aparente entre ambos. La Policía Civil mantiene bajo análisis ese material junto con el resto de las pruebas y las declaraciones aportadas por las partes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/roberta_bastoss/status/2066166591016849438&partner=&hide_thread=false Novas imagens de câmeras de segurança colocam em dúvida a versão apresentada pelo policial civil aposentado Luciano Testa para justificar o espancamento de um vizinho de 62 anos, em Cuiabá.



Segundo análise do material, não há registros de contato físico íntimo ou qualquer… https://t.co/B2oyrf3lON pic.twitter.com/gC6soNMgUL — Beta Bastos (@roberta_bastoss) June 14, 2026

Antes de retirarse, Testa desarrolló una extensa carrera dentro de la Policía Civil de Mato Grosso. A lo largo de su trayectoria trabajó en distintas unidades tanto en Cuiabá como en otras localidades del estado y ocupó cargos operativos en comisarías especializadas.

Entre las funciones que desempeñó figura la de jefe de operaciones de la Comisaría Especializada en Robos y Hurtos de Vehículos (DERFVA), además de haber participado en diferentes investigaciones criminales durante su paso por la fuerza.