De San Martín de los Andes a Estados Unidos en moto para ver a la Selección: recorrieron casi 15 mil kilómetros

Tres amigos y comerciantes de San Martín de los Andes unieron la pasión por las motos y la celeste y blanca y dieron el presente para el primer partido.

Tres neuquinos fueron de San Martín de los Andes a Estados Unidos en moto.

Tres comerciantes neuquinos oriundos de San Martín de los Andes cumplieron un sueño que parecía imposible: viajaron en moto desde la Patagonia hasta Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el debut del equipo nacional y ya se volvieron virales entre los hinchas argentinos que coparon las calles de Kansas .

La historia salió a la luz a través de una entrevista realizada por Todo Noticias durante uno de los tradicionales banderazos argentinos previos al partido. Allí, entre camisetas albicelestes, bombos y banderas, aparecieron los tres amigos contando la increíble travesía que comenzaron hace más de un mes y medio.

“Salimos de San Martín de los Andes el 1 de mayo”, relató uno de ellos ante las cámaras. Desde entonces atravesaron gran parte del continente arriba de sus motos hasta llegar a Estados Unidos para ver el primer partido de la Selección argentina y, si todo sale como esperan, continuar acompañando al equipo hasta la final.

neuquinos en el mundial

El recorrido fue gigantesco: hicieron cerca de 14.800 kilómetros atravesando países, rutas interminables y distintos controles fronterizos. Según contaron, primero cruzaron hacia Chile y desde allí siguieron rumbo norte por Perú, Ecuador y Colombia.

Sin embargo, una de las partes más complejas del viaje llegó cuando tuvieron que atravesar el Tapón del Darién, la peligrosa zona selvática que separa Colombia de Panamá y que no puede cruzarse por carretera.

Por ese motivo, los neuquinos decidieron enviar las motos en avión hasta Panamá para continuar luego el recorrido por Centroamérica y finalmente ingresar a Estados Unidos.

neuquinos en el mundial Banderazo argentino.

“Pasamos todo Centroamérica y ya estamos acá para aguantar a Argentina con nuestros amigos”, contaron entre risas y emoción.

“Vamos a ver a Messi”

Durante la entrevista televisiva, los argentinos también recordaron algunas situaciones insólitas que vivieron en el camino. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando contaron cómo reaccionaban las autoridades de tránsito en distintos puestos fronterizos al enterarse del motivo del viaje.

“Los militares nos decían: ¿a dónde van? Y nosotros les decíamos que vamos al Mundial, vamos a ver a Messi. La respuesta siempre fue pasen pasen”, relataron.

neuquinos en el mundial

La pasión futbolera terminó funcionando como una especie de idioma universal a lo largo del viaje. En distintos países se cruzaron con hinchas, viajeros y personas que enseguida entendían el motivo de semejante aventura: seguir a Lionel Messi y a la Selección argentina.

Los tres sanmartinenses llegaron a Kansas con entradas aseguradas para el primer partido y se encontraron con una verdadera multitud de argentinos en las calles.

“Nos enteramos de este banderazo y vinimos a compartir”, dijeron durante la nota. La sorpresa fue enorme. “Pensábamos que estábamos solos”, comentaron mientras alrededor cientos de argentinos cantaban y celebraban en la previa del encuentro.

neuquinos rumbo al mundial

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron admiración entre usuarios argentinos que destacaron el esfuerzo realizado para acompañar al equipo nacional.

Comerciantes y aventureros

Según pudo averiguar LM Neuquén, los protagonistas de esta historia son tres comerciantes de San Martín de los Andes que decidieron combinar su pasión por las motos con el fanatismo por la Selección argentina. Al grupo le pusieron "Los Gatos" y todas las ganas de hacer su objetivo realidad.

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Se trata de Sergio Monzón, empresario de aberturas, Gabriel Fernández, dueño de una farmacia, y Aníbal De Andrade, distribuidor de La Serenísima. "Pero más allá de ello, gente sana, alegre y buena, como no hay", contó Hernán Rivarola, otro motociclista que los encontró en el camino y se llevó el mejor recuerdo de ellos.

El viaje fue organizado durante meses y requirió una importante logística para poder atravesar distintos países, gestionar permisos, resolver el traslado de las motos y sostener semanas enteras de ruta.

comerciantes neuquinos rumbo a estados unidos

A lo largo del trayecto atravesaron distintos climas, largas jornadas de manejo y cientos de kilómetros por rutas desconocidas. Sin embargo, aseguran que el esfuerzo valió la pena apenas llegaron al banderazo argentino en Estados Unidos.

Durante la entrevista, el periodista de TN les preguntó si tenían pensado quedarse en caso de que la Selección avance en el torneo. La respuesta fue inmediata.

“Sí, nos vamos a quedar. ¡Hay que cumplir con todo!”, respondieron entre carcajadas.

La ilusión de ver a Messi nuevamente con la camiseta argentina fue el motor que impulsó la aventura desde el comienzo y ahora sueñan con poder acompañar al equipo hasta el último partido.

comerciantes neuquinos rumbo a estados unidos

Mientras miles de hinchas argentinos llegaron en avión desde distintas partes del mundo, ellos eligieron hacerlo sobre dos ruedas, atravesando buena parte del continente americano.

La travesía de los neuquinos se convirtió así en una de esas historias futboleras que mezclan pasión, locura y aventura. Porque para ellos el viaje no era solamente llegar a un estadio: era cumplir el sueño de seguir a la Selección argentina desde Neuquén hasta Estados Unidos.