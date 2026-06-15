Intentó escapar al ver a los perros antinarcóticos y terminó demorado

Ocurrió en Plottier durante una serie de operativos preventivos realizados en distintas ciudades. La Policía encontró cocaína y marihuana en poder de un joven.

Un joven fue interceptado por personal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, en Plottier , luego de intentar escapar al advertir la presencia de perros detectores durante un operativo preventivo realizado el fin de semana. En la requisa, los efectivos encontraron envoltorios con cocaína y marihuana, además de una bolsa con cannabis.

El procedimiento formó parte de una serie de controles que se desplegaron en distintas ciudades de la provincia, en el marco de las acciones de prevención y combate al narcotráfico que lleva adelante la fuerza provincial.

Según informaron, el hecho ocurrió durante una recorrida preventiva en una plaza, donde trabajaba personal especializado de la Dirección Antinarcóticos junto a canes detectores. En ese contexto, un joven advirtió la presencia policial y de los perros, e intentó darse a la fuga.

La maniobra fue rápidamente advertida por los efectivos, que lograron interceptarlo a pocos metros. Luego de identificarlo, se realizó la requisa correspondiente y se detectó que llevaba entre sus pertenencias distintos envoltorios con sustancias prohibidas.

En total, la droga secuestrada alcanzó cerca de 30 gramos. Entre los elementos hallados había cocaína, marihuana y una bolsa con cannabis, todo lo cual fue puesto a disposición de la autoridad interviniente.

Perros antinarcóticos en Plottier (1)

Perros detectores en los operativos

El operativo contó con la participación de los canes Thanos, Max, Emily y Quimey, junto a sus respectivos guías. Se trata de equipos especializados que cumplen un rol clave en los procedimientos de prevención, control y detección de narcóticos en distintos puntos de la provincia.

Los perros forman parte del trabajo cotidiano que realiza la Dirección Antinarcóticos, especialmente en espacios públicos, controles preventivos y recorridas donde se busca desalentar la circulación de estupefacientes y detectar situaciones vinculadas al microtráfico.

Desde la Policía destacaron que este tipo de intervenciones permite fortalecer la presencia preventiva en lugares de alta circulación y actuar de manera rápida ante movimientos sospechosos.

Más controles contra el microtráfico

Las acciones se enmarcan en la estrategia integral impulsada por el Gobierno provincial para reforzar la seguridad pública y combatir el narcomenudeo. En ese sentido, la provincia viene realizando inversiones en equipamiento, tecnología, movilidad y capacitación para las fuerzas de seguridad.

El objetivo, según se indicó, es dotar a la Policía de mayores herramientas para la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones vinculadas al consumo, la venta y la distribución de drogas en pequeña escala.

Además, la reciente implementación de la Ley de Desfederalización del Microtráfico de Drogas permite que la Justicia y la Policía provincial intervengan de manera directa en la investigación y persecución del narcomenudeo.