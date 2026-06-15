Allanaron una vivienda en Zapala por amenazas con arma y encontraron municiones de varios calibres

La Policía secuestró cartuchos, vainas servidas y un rifle de aire comprimido durante un procedimiento ordenado en el marco de una causa por amenazas agravadas.

Una investigación por amenazas agravadas con el uso de arma tuvo un avance importante en Zapala, luego de que la Policía allanara una vivienda y encontrara municiones de distintos calibres, vainas servidas y otros elementos que ahora serán analizados por la Justicia.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia de Zapala, en el marco de una causa que se inició a partir de una denuncia por amenazas. La medida judicial apuntaba a reunir pruebas vinculadas al hecho investigado y terminó con un resultado positivo.

Durante la diligencia, los efectivos realizaron una inspección en el domicilio señalado y secuestraron una importante cantidad de cartuchos y vainas servidas. Entre los elementos incautados se contabilizaron municiones calibre 7,62, 24, 36 y .22.

Además, en la vivienda fue encontrado un rifle de aire comprimido calibre 5,5, que también quedó incorporado a la causa como elemento de interés.

Todo el material fue resguardado y puesto a disposición de la Justicia interviniente, que deberá determinar si las municiones y el rifle tienen relación directa con el episodio de amenazas que dio origen a la investigación.

Armas y municiones en Zapala.

Una medida clave para avanzar en la causa

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación por amenazas agravadas, una figura que se configura cuando el hecho denunciado involucra el uso o la presencia de un arma. Por eso, el hallazgo de cartuchos y vainas servidas cobra relevancia dentro del expediente.

La intervención de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia se dio en una causa de características sensibles, en la que los investigadores buscaban elementos que permitieran fortalecer la pesquisa y esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, no se informó si hubo personas demoradas durante el procedimiento. La causa continuará ahora bajo la órbita de la Justicia, que analizará los elementos secuestrados y definirá los próximos pasos de la investigación.

Zapala homicidio

Otro allanamiento por violencia de género terminó con armas, municiones y plantas de marihuana secuestradas

En el marco de una investigación por violencia de género la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Felipe Sapag de Centenario. La intervención realizada por personal de Comisaría 52 el miércoles por la tarde tuvo resultados positivos en tanto encontraron armas y plantas de marihuana.

Una persona fue notificada de las actuaciones indicó el comisario César Deoseffe a LM Neuquén y agregó que ante las reiteradas denuncias de una mujer el Juzgado de Familia N° 4 autorizó la diligencia en Villa Obrera.

En el allanamiento se encontraron armas que estaban guardadas en la casa. Se trata de un arma larga tipo fusil de aire comprimido junto a una pistola similar a una 9mm, pero que también resultó de aire comprimido. En el lugar también secuestraron municiones de grueso calibre, 1270, correspondientes a un arma de fuego que no fue hallada.

En el lugar también se le dio intervención a la División Antinarcótico por la presencia de cinco plantas de marihuana en el patio de la vivienda.