Rescataron a una vaca atrapada en el barro junto al río Limay

El operativo se realizó en el balneario Valentina Sur, a la altura del puente Sauce. Efectivos trabajaron junto a vecinos para liberar al animal.

Un llamativo operativo se desarrolló en las últimas horas en el sector del balneario Valentina Sur, a la altura del puente Sauce, donde una vaca quedó atrapada en una zona barrosa cercana al río Limay y debió ser rescatada para evitar que muriera.

Según informó Info Los Andes, la intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Montada y Canes de la Policía del Neuquén, quienes trabajaron junto a vecinos y personas que se encontraban en el lugar para liberar al animal de la zona pantanosa.

Las tareas demandaron un importante despliegue debido a las características del terreno. Durante el procedimiento también participó el jefe de la Policía del Neuquén , comisario general Tomás Díaz Pérez , quien se encontraba circunstancialmente en el sector y se sumó a las maniobras.

De acuerdo con la información publicada por Info Los Andes, el rescate se realizó mediante el uso de sogas y un lazo, elementos que permitieron sujetar al animal y extraerlo tras un arduo trabajo conjunto entre policías y civiles.

Vaca empantanada(1)

Finalmente, el animal logró ser puesto a salvo sin presentar lesiones y posteriormente fue entregado a sus propietarios.

Desde la fuerza señalaron que el operativo concluyó sin inconvenientes y que no se registraron heridos entre el personal policial ni entre los vecinos que colaboraron con las tareas.

La coordinación entre efectivos y ciudadanos ante la situación imprevista fue fundamental para preservar la vida del animal en una zona de difícil acceso.

Rescataron un pitbull tras una denuncia por crueldad y maltrato animal

Una denuncia en la aplicación AMVOZ dio la voz de alerta para que se iniciara una investigación por presunto maltrato animal. En horas del mediodía de este viernes, gracias a la intervención judicial, se pudo rescatar a un pitbull que estaba en malas condiciones de cuidado.

Personal de la División Delitos Ambientales de la Dirección Delitos Neuquén llevó adelante un procedimiento judicial en el barrio Melipal, en el marco de una investigación por presuntos actos de crueldad y maltrato animal, con intervención de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal y Leyes Especiales.

Rescate de perro Pitbull en Neuquén (2)

Tras la denuncia, se abrió una investigación por la presencia de "un perro en condiciones inadecuadas de sanidad y con signos visibles de desnutrición". Según se informó, personal de Bienestar Animal de la Municipalidad había concurrido previamente al domicilio en distintas oportunidades, aunque sin lograr contactar a los responsables del lugar.

Ante esta situación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, autorizada posteriormente por la Justicia de Garantías. El procedimiento se concretó durante este mediodía y contó con la participación de efectivos de la División Delitos Ambientales junto a personal municipal de Bienestar Animal.

Desde la Policía indicaron que durante la diligencia se logró rescatar a un perro macho de raza pitbull, de aproximadamente tres años, que presentaba un marcado deterioro físico. Un médico veterinario examinó al animal y determinó un bajo estado corporal y falta de cuidados básicos.

Tras la intervención, el perro fue trasladado y puesto bajo resguardo de Bienestar Animal, donde recibirá atención veterinaria y asistencia integral.