Recuperaron los cinco vehículos tras el robo a una concesionaria de Neuquén: cómo los encontraron

Advierten sobre el aumento de estafas con maniobras extorsivas. No hay personas demoradas o detenidas por el momento.

Los cuatro camiones 0 kilómetro y la camioneta que habían sido robados de una concesionaria de Neuquén fueron recuperados durante distintos procedimientos en tres sitios distintos. Uno correspondía a un predio en Neuquén y otros dos en la localidad de Cipolletti.

El robo había ocurrido durante la madrugada del pasado viernes 5 de junio en un predio ubicado sobre calle Tronador al 400. Los delincuentes se llevaron cuatro camiones Dongfeng nuevos y una camioneta Volkswagen pertenecientes a la empresa del empresario bahiense Miguel Corradetti.

Tras la denuncia, personal del Departamento de Sustracción de Automotores inició un amplio operativo que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos, patrullajes y distintas tareas investigativas para reconstruir el recorrido de los vehículos.

Dónde y cómo encontraron los camiones y la camioneta robados

El jefe del área, Damián Overo, explicó a LU5 que las pesquisas permitieron establecer los lugares donde habían sido ocultados. "El sábado cerca de las 10 de la mañana, encontramos tres camiones en la zona de Ferri, entre San Luis y Las Margaritas, en Cipolletti.

Luego, alrededor de las 14, ubicaron el cuarto camión en calle Falucho, detrás del hospital. La camioneta fue encontrada horas más tarde, durante la noche, en la zona de Río Diamante y Aguado de la ciudad de Neuquén.

De esta manera, todos los vehículos fueron recuperados a diez días del hecho, en uno de los casos más graves por la cantidad, pero también particular por los reiterados pedidos extorsivos que comenzaron a recibir, primero los empleados, y luego el dueño de la concesionaria.

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Ocultos en sectores alejados

Según indicó Overo, los rodados estaban escondidos en sectores apartados, cercanos a chacras y lugares utilizados habitualmente para ocultar vehículos robados.

Los investigadores detectaron además baterías que habían sustraído el día del robo y que presentaban daños compatibles con maniobras para poner los vehículos en marcha sin sus sistemas originales.

La recuperación fue posible gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y otras tareas propias de la investigación, que permitieron reconstruir los movimientos realizados por los delincuentes luego de abandonar la concesionaria.

El intento de extorsión constante y las advertencias a la población

El caso había tomado notoriedad porque, poco después del robo, personas que aseguraban tener relación con el hecho comenzaron a comunicarse con Corradetti y otros integrantes de la empresa para exigir dinero a cambio de revelar dónde estaban los vehículos.

Según había relatado el empresario, los interlocutores reclamaban unos 30 millones de pesos para devolver los camiones y sostenían que la Policía jamás lograría encontrarlos. Una suma por debajo del valor del botín pero que no aseguraba su devolución.

Ahora, tras la recuperación de los rodados, Overo indicó que no hay registro de muchos casos del estilo, aunque aun así, pidió a las víctimas de robos que extremen las precauciones ante este tipo de contactos.

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"Muchas veces son personas que quieren aprovecharse de la desesperación de quien sufrió un delito para cometer una estafa. No necesariamente tienen los elementos robados ni participan del hecho", explicó.

El jefe policial indicó que mantuvieron contacto permanente con el empresario para asesorarlo y evitar que realizara algún pago. "Lo recomendable es hacer la denuncia y mantener comunicación con los investigadores. Hay gente que intenta sacar provecho de estas situaciones y muchas veces ni siquiera tiene en su poder lo que fue sustraído", remarcó.

Además, señaló que la misma modalidad suele repetirse cuando desaparecen mascotas u objetos de gran valor sentimental, aprovechando la angustia de los damnificados.

La investigación sigue abierta

Aunque los vehículos fueron recuperados, la causa aún está lejos de cerrarse. Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para identificar a los autores y determinar si existió un entregador que facilitó información sobre el movimiento de la concesionaria.

"Tenemos una línea investigativa, pero todavía estamos trabajando, esperando a poder hacer diligencias y no podemos adelantar detalles", sostuvo Overo.

En este sentido, por el momento no hay personas demoradas ni detenidas. Sin embargo, desde la Policía anticiparon que en los próximos días podrían concretarse nuevas medidas judiciales vinculadas al caso.

La sospecha sobre una posible participación interna surgió desde el inicio de la investigación y también fue mencionada públicamente por el empresario, quien aseguró que existían fuertes indicios sobre la actuación del sereno, la persona vinculada a la seguridad del predio. No obstante, los investigadores mantienen reserva sobre ese aspecto mientras continúan reuniendo pruebas.