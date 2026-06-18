Plan canje de televisores Smart TV: cómo es la promoción y dónde encontrarla

Una reconocida marca lanzó una promoción que permite comprar un aparato nuevo entregando un viejo como parte de pago. Cómo aprovecharla.

En medio de la fiebre por el Mundial 2026 y el avance de las películas y series de streaming , una reconocida marca lanzó un plan canje para acceder a un Smart TV nuevo entregando televisores viejos como parte de pago , sin importar si es de otra empresa. La promoción estará disponible hasta el 30 de junio.

La propuesta es impulsada por Samsung en Argentina y apunta a quienes quieren renovar el aparato sin depender únicamente de descuentos tradicionales, accediendo así a modelos más nuevos, de mayores dimensiones y más avanzados en imagen y sonido. La variedad de productos disponibles para canje abarca diferentes categorías y tamaños, con especial énfasis en Smart TV de 43 a 98 pulgadas.

El sistema combina una compra online o en tiendas oficiales con una tasación previa del aparato usado , que luego puede transformarse en un reintegro . No se trata de entregar un equipo y llevarse otro gratis, sino de usar el valor reconocido del televisor anterior como parte del ahorro final. Samsung acepta TVs en uso de cualquier marca , siempre que enciendan y apaguen correctamente y, en el caso de modelos inteligentes, cuenten con IMEI o número de serie legible.

SFP venta de televisores NOVOHOGAR(2).JPG El plan canje de televisores estará disponible hasta el 30 de junio. Sebastian Fariña Petersen

Para acceder a esta promoción, el primer paso es elegir uno de los modelos incluidos en la promoción dentro del sitio oficial de Samsung o en un Samsung Experience Store. Luego, el usuario debe cotizar el televisor que quiere entregar, informando la marca, el modelo y el estado general del equipo, y completar los datos requeridos para continuar el trámite.

Una vez finalizada esa instancia, el sistema informa una bonificación estimada. Sin embargo, la compra se abona inicialmente por el valor total del televisor nuevo. El reintegro se devuelve en el mismo medio de pago utilizado en la compra, en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles, dependiendo de la entidad emisora y la forma de pago elegida.

La mecánica de entrega del equipo viejo ofrece distintas alternativas. Tras la recepción del nuevo televisor, el equipo de la empresa se contacta con el usuario a través de WhatsApp para coordinar la validación y la entrega del aparato antiguo, que puede realizarse tanto en el domicilio como en tiendas oficiales o sucursales de la empresa de logística Andreani. El contacto para coordinar la entrega puede demorar hasta 72 horas hábiles luego de recibir el nuevo producto.

Qué televisores se pueden entregar como canje y los modelos para cambiarlo

No cualquier equipo usado entra automáticamente en el plan canje. Las condiciones oficiales incluyen listados de modelos participantes de distintas marcas, por lo que antes de avanzar conviene revisar si el televisor usado está contemplado en la promoción vigente.

Televisores. La promoción toma televisores viejos como parte de pago y reintegra el valor de ese aparato.

A la hora de elegir un televisor nuevo, el catálogo de Samsung incluye alrededor de 24 modelos de Smart TV, con opciones de distintas líneas como Neo QLED, OLED, The Frame, QLED y Crystal UHD. Entre las alternativas aparecen pantallas grandes, incluidas versiones de 85 pulgadas y modelos superiores, pensadas para quienes buscan una experiencia más inmersiva para deportes, películas, series o videojuegos.

Quiénes pueden acceder al plan canje y las condiciones

La promoción rige hasta el 30 de junio en todo el territorio de la Argentina con excepción de Tierra del Fuego. Está limitada a personas mayores de 18 años, residentes legales en el país, y sujeta a cupos, stock disponible y validación del equipo entregado.

El plan también establece condiciones concretas sobre el aparato a entregar: además de encender y apagar correctamente, se exige que la pantalla no esté rota ni presente fallas visibles como manchas, defectos de luminosidad, píxeles quemados o cambios de coloración.

Venta televisores Mundial Los televisores entregados como parte de pago deben prender y apagar, además de no tener la pantalla rota.

Si el estado del equipo entregado no coincide con la declaración inicial, la bonificación puede aplicarse de manera parcial, ajustándose al nuevo valor estimado tras la revisión. La empresa actualiza periódicamente las cotizaciones para reflejar el valor real de mercado de los equipos usados.

Consultas o gestiones vinculadas al plan pueden canalizarse a través del chat del sitio oficial de Samsung Argentina, donde se ofrece asistencia personalizada para quienes hayan omitido cargar el plan en el proceso de compra o presenten dudas sobre los pasos a seguir.