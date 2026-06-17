Batea Mahuida se prepara para la temporada de invierno

Con el objetivo de brindar servicios de excelencia culminó un ciclo de capacitaciones destinado al personal del Parque de Nieve para esta temporada de invierno.

Con vistas a la temporada invernal 2026, unas 50 personas que integran el equipo de trabajo del Parque de Nieve Batea Mahuida participaron de un ciclo integral de capacitaciones en atención al visitante, gastronomía regional y manipulación segura de alimentos. La iniciativa, impulsada por el ministerio de Turismo , Ambiente y Recursos Naturales junto a la comunidad mapuche Puel, apunta a fortalecer la calidad de los servicios y consolidar la identidad de uno de los destinos de nieve más emblemáticos de Neuquén .

La propuesta formativa se desarrolló entre los meses de mayo y junio y alcanzó a unas 50 personas que integran el plantel operativo del centro invernal. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad de los servicios turísticos, profesionalizar la atención al visitante y consolidar la identidad de uno de los destinos de nieve más emblemáticos de la provincia.

Las capacitaciones estuvieron destinadas a pisteros, instructores de la escuela de esquí, personal de ventanilla y alquiler de equipos, mozos, cocineros y trabajadores vinculados a las áreas de administración y confitería , promoviendo una formación integral de todos los sectores que participan en la experiencia turística.

Capacitación Batea 2

Mejores servicios para el turismo

El programa se estructuró en tres ejes estratégicos. El primero estuvo enfocado en la atención al visitante, brindando herramientas vinculadas a la hospitalidad, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. El objetivo fue fortalecer las capacidades del personal para ofrecer una atención cálida y profesional desde el primer contacto con quienes eligen el destino.

Un segundo eje estuvo dedicado a la gastronomía regional, un aspecto cada vez más valorado por los turistas. Durante esta instancia se trabajó sobre organización de cocina, manejo de stock, almacenamiento, conservación de productos y diseño de propuestas culinarias con identidad local.

La capacitación estuvo a cargo del chef Martín Cajal Mosqueira, reconocido embajador de la gastronomía neuquina y referente de la cocina regional, quien compartió conocimientos y experiencias orientados a poner en valor los sabores y productos del territorio como parte fundamental de la experiencia turística.

batea mahuida pehuenia nieve invierno

Participaron de esta actividad el lonko de la comunidad Puel, Claudio Calfuqueo, junto a Juan Carlos Catalán y Walter Puel, integrantes de la comisión directiva.

Gastronomía en Batea Mahuida

El tercer eje estuvo centrado en la manipulación segura de alimentos, una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas vigentes. Esta capacitación fue desarrollada por la dirección general de Economía Social, dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la Provincia del Neuquén, a través del programa Nutri Emprende Neuquén.

La formación estuvo a cargo de las licenciadas en Nutrición Valeria Delgado y Nilda Callian, quienes abordaron aspectos vinculados a la seguridad alimentaria, la prevención de riesgos y las buenas prácticas de elaboración y conservación de alimentos.

La actividad contó además con el acompañamiento de Andrea Salvatori, referente provincial del Sello de la Gastronomía Neuquina dependiente de la Subsecretaría de Turismo, así como de integrantes de la comisión directiva de la comunidad Puel.

Cerro Batea Mahuida

Un modelo de turismo con identidad propia

La culminación de este ciclo de capacitaciones se produce en la antesala de una nueva temporada de nieve. El Parque de Nieve Batea Mahuida tiene prevista su apertura oficial para el próximo 1 de julio, siempre sujeto a las condiciones climáticas y a la acumulación de nieve.

Ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia, el centro invernal se destaca por su entorno natural privilegiado, rodeado por bosques de araucarias milenarias y con vistas panorámicas al lago Aluminé y al volcán Batea Mahuida.

Además de sus atractivos paisajísticos y recreativos, el parque posee una característica única en el país: es el único centro de nieve gestionado por una comunidad mapuche, un modelo que integra turismo, cultura e identidad territorial, generando oportunidades de desarrollo para las familias de la comunidad Puel.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que la capacitación permanente constituye una herramienta clave para mejorar la competitividad de los destinos turísticos neuquinos, fortalecer la calidad de los servicios y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad mediante el trabajo articulado entre el Estado provincial y las comunidades locales.