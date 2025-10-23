El método más fácil y seguro para dejar la pantalla del televisor como nueva
No hacen falta productos costosos ni técnicas complicadas: con algunos elementos que tenés en casa podés eliminar el polvo y las marcas molestas.
Mantener la pantalla del televisor limpia puede parecer una tarea sencilla, pero hacerlo de forma incorrecta puede dejar rayas o incluso arruinar el panel. La buena noticia es que existe un truco casero, rápido y seguro, que permite recuperar el brillo original del equipo utilizando solo productos básicos. Con estos simples pasos, tu TV quedará como nueva.
Lo primero es apagar y desenchufar el equipo para evitar riesgos eléctricos. Después, se recomienda usar un paño de microfibra limpio y seco, que no suelte pelusa ni genere fricción.
El paso a paso, cómo limpiar la pantalla
- Paño de microfibra suave
- Agua destilada
- Pulverizador chico
- Opción extra: mezcla 50/50 de agua destilada y vinagre blanco (para huellas o manchas difíciles)
Paso a paso para una pantalla impecable
- Humedecé apenas el trapo (nunca lo empapes).
- Pasalo con movimientos circulares suaves sobre la superficie.
- Limpiá desde el centro hacia los bordes, sin hacer presión fuerte.
- Esperá a que se seque antes de encender el televisor.
Un consejo adicional es limpiar primero los marcos y bordes, donde se acumula más polvo, y usar un cepillo de cerdas suaves en las ranuras de ventilación.
Pero además, hay una serie de recomendaciones acerca de lo que nunca tenés que hacer:
No uses toallas de papel, pañuelos ásperos ni limpiadores químicos agresivos, porque pueden dejar marcas permanentes. Lo ideal es tener un paño de microfibra exclusivo para esta tarea y así evitar restos de otras superficies.
El truco definitivo para limpiar los pegotes de la rejilla de la cocina
Las rejillas que cubren las hornallas de la cocina son una de las partes que más grasa y restos de comida acumulan. Con solo dos ingredientes comunes y un truco doméstico eficaz, es posible remover los pegotes más difíciles y devolverles su brillo original en pocos minutos.
Para realizar este truco casero de limpieza vas a necesitar: vinagre blanco de alcohol, bicarbonato de sodio y agua. Lo mejor es usar vinagre de limpieza y medir cuidadosamente las cantidades de cada ingrediente. El vinagre y el bicarbonato, al mezclarse en grandes proporciones, generan una reacción química potente.
- Para comenzar con este truco, retira las rejillas de las hornallas de la cocina. Con un paño húmedo remueve los pegotes más superficiales y las manchas de color negro que suelen quedar por acumulación de grasa y aceite.
- Coloca las rejillas de la cocina en un balde cuadrado, lo bastante grande como para que puedas cubrirlas con agua.
- Llena el balde con agua caliente hasta que las rejillas queden completamente cubiertas. Agrega unas cucharadas de bicarbonato de sodio y unas cucharadas de vinagre. Remueve la mezcla con una cucharas de madera, sin salpicar porque puedes quemarte.
- Deja que las rejillas de la cocinareposen por unos minutos en la mezcla.
- Una vez que el agua se enfríe lo suficiente como para que puedas meter las manos, refriega con una esponja o estropajo, si es metálico mejor.
- Luego de limpiaren profundidad cada parte y caño de la rejilla, enjuaga con abundante agua y deja secar sobre un repasador. Con este sencillo trucopuedes limpiar otros objetos de la cocina, como las fuentes o asaderas y las rejillas del horno.
