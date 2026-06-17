Horror: rescataron 400 gatos que iban a ser vendidos para consumo humano

La banda utilizaba trampas para capturar animales y abastecer un mercado clandestino que operaba desde hace años en Vietnam.

Cerca de 400 gatos fueron rescatados durante un operativo policial que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de animales.

Un operativo policial permitió rescatar a cerca de 400 gatos vivos que estaban en poder de una organización dedicada al tráfico y comercialización de carne animal. El procedimiento dejó al descubierto una actividad clandestina que, según las autoridades, llevaba años funcionando y que tenía como víctimas a cientos de mascotas robadas.

La intervención policial terminó con la detención de nueve sospechosos y reveló una escena impactante: decenas de jaulas repletas de felinos , animales muertos almacenados en hielo y evidencias de una red que abastecía a distintos puntos del país.

El horroroso descubrimiento ocurrió en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. Ahora, mientras avanza la investigación judicial, organizaciones protectoras trabajan para recuperar a los animales sobrevivientes y reunirlos con sus familias.

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El operativo que descubrió una red de tráfico de gatos

La redada se llevó a cabo en un estacionamiento utilizado como centro de almacenamiento de animales. Cuando ingresaron al lugar, los agentes encontraron 45 jaulas repletas de gatos vivos, muchos de ellos en condiciones precarias.

gatos Cerca de 400 gatos fueron rescatados durante un operativo policial que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de animales.

Los animales permanecían hacinados y sin posibilidad de movimiento, a la espera de ser trasladados para su venta.

La situación se volvió todavía más dramática cuando los investigadores hallaron otras cuatro cajas con 80 gatos muertos conservados en hielo, presuntamente preparados para su comercialización.

Según informó la Policía local, los nueve detenidos admitieron haber participado durante años en la captura de animales utilizando trampas colocadas en distintos sectores urbanos.

Las primeras averiguaciones indican que muchos de los gatos habían sido robados de hogares particulares y luego incorporados a un circuito clandestino de venta de carne.

Los investigadores también determinaron que la organización comercializaba cargamentos de animales varias veces por semana y que obtenía ganancias mediante la venta por kilo de carne felina.

Mascotas robadas y una búsqueda desesperada para encontrar a sus dueños

Tras el rescate, los animales fueron trasladados a espacios de resguardo donde comenzaron a recibir atención veterinaria.

El Zoológico de Saigón asumió un papel clave en el proceso de identificación de las mascotas. La institución comenzó a publicar fotografías de los gatos recuperados en sus redes sociales con el objetivo de facilitar el reconocimiento por parte de sus familias.

La iniciativa permitió que algunos propietarios recuperaran a sus animales en pocos días. Hasta el momento, alrededor de 40 gatos ya regresaron con sus dueños, aunque cientos continúan bajo custodia mientras avanza el proceso de identificación.

Entre los animales rescatados aparecen casos especialmente delicados. Las autoridades informaron que hay crías nacidas después del operativo y varias hembras embarazadas que requieren cuidados especiales.

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La ONG Humane World for Animals Vietnam advirtió además que numerosos gatos llegaron con signos evidentes de maltrato, desnutrición y estrés extremo. Algunos de los animales no lograron sobrevivir debido al deterioro físico provocado por las condiciones en las que permanecían.

Un comercio clandestino que sigue generando preocupación

Según organizaciones defensoras de los animales, miles de gatos son capturados cada mes para abastecer mercados ilegales, restaurantes y mataderos.

"La triste realidad es que una enorme cantidad de animales termina siendo traficada y sacrificada para consumo", señaló Phuong Pham, directora nacional de Humane World for Animals Vietnam.

La referente explicó que buena parte de los felinos involucrados en este circuito son mascotas robadas que desaparecen sin dejar rastros para sus familias.