El presidente peruano Balcázar lo anunció tras una audiencia de dos horas en el Vaticano. La gira podría incluir Argentina y Uruguay, con un acto en el Monumental de River.

León XIV confirmó su visita a Perú en noviembre y crece la expectativa de que llegue a la Argentina

El papa León XIV tiene fecha en América del Sur. El presidente de Perú , José María Balcázar , confirmó este jueves que el sumo pontífice visitará su país durante la primera quincena de noviembre de 2026, tras mantener una audiencia privada de aproximadamente dos horas en Ciudad del Vaticano .

El anuncio oficial despejó la principal incógnita y reavivó la expectativa de una gira sudamericana que también incluiría a la Argentina y al Uruguay .

Según Balcázar, la visita al país andino podría extenderse entre ocho y diez días e incluir un recorrido por cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de incorporar también Puno e Iquitos al itinerario definitivo. El presidente peruano detalló el encuentro con el pontífice en declaraciones a la radio RPP .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JaimeHerreraCaj/status/2067645995882578247&partner=&hide_thread=false El papa León XIV, nacionalizado peruano confirmó que en noviembre visitará Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. y dejó abierta la posibilidad de llegar a Puno e Iquitos en #Perú

Así lo confirmó el presidente (e) José María Balcazar tras su visita al Vaticano pic.twitter.com/4CbtCM9kvV — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) June 18, 2026

En Argentina, las señales diplomáticas sobre una visita de León XIV se acumulan desde hace meses. A mediados de mayo, el canciller Pablo Quirno publicó en sus redes sociales que había viajado a reunirse con el presidente Javier Milei para darle "la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" y agregó que "solo resta definir la fecha". En aquel momento se especuló abiertamente con la presencia del papa en el país antes de fin de año.

León XIV en Argentina: el estadio de River, la carta de Milei y las gestiones diplomáticas

Las gestiones del Gobierno argentino para concretar el viaje se remontan a febrero de 2026, cuando Quirno viajó a Roma y entregó en mano al pontífice una carta firmada por el presidente.

"Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz", escribió el canciller tras ese encuentro. Fuentes del Ejecutivo estimaron en ese momento en "un 70% o más" las probabilidades de una visita antes de que termine el año.

papa leon javier milei

El dato más concreto sobre la logística del eventual acto en Argentina surgió de una gestión inédita: desde el Episcopado se comunicaron con las autoridades del club River Plate para evaluar la posibilidad de realizar un evento multitudinario en el Estadio Monumental.

De concretarse, el Monumental se convertiría en el escenario de uno de los eventos más convocantes de la historia argentina reciente.

El cronograma también apunta a Uruguay. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, fuentes indicaron que se está "trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre". La lógica de una gira que combine los tres países en un mismo viaje papal ya está instalada en los corredores diplomáticos de los tres gobiernos.

Leon XIV El mensaje del Papa León XIV a horas del inicio del Mundial 2026.

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, asumió el pontificado en mayo de 2025 tras la muerte de Francisco y se convirtió rápidamente en una figura de enorme convocatoria global.

Su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", publicada el mes pasado, generó un impacto comparable al de la encíclica ambiental de Francisco en 2015. Una eventual visita a Sudamérica en noviembre sería su primera gira latinoamericana como sumo pontífice y se produciría en un continente que sigue siendo el de mayor concentración de fieles católicos del mundo.