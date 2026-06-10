El mensaje del Papa León XIV a horas del inicio del Mundial 2026.

El papa León XIV dejó un mensaje en redes sociales para los fanáticos del fútbol a poco menos de 24 horas del arranque del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. No solo parece destinado a los cientos de miles que visitarán un país que no es el propio para alentar a su selección, sino también a los organizadores: "Quién no sabe pasar el balón no ha entendido el juego".

En tiempos de crispación general, de intolerancia para con los inmigrantes, de odios para con los rivales, el papa decidió mandar un mensaje de paz y unidad, dos valores que busca transmitir el deporte más popular del planeta.

“Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/2064739924868280734&partner=&hide_thread=false Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento,… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026

Y agregó: “El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”.

Llenaron un estadio para recibir al árbitro que le negaron la entrada a Estados Unidos

El árbitro Omar Artan vivió algunas horas de locura luego de ser demorado en su ingreso a los Estados Unidos, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Miami con todos sus papeles en regla para formar parte del cuerpo arbitral en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al juez oriundo de Somalía se le negó el ingreso y debió volver a su país. Más allá del fastidio y la desilusión que este problema le debe haber generado, en su país lo recibieron como un héroe: los locales llenaron un estadio para brindarle un reconocimiento en un acto que aparece como un gesto político notable. Artan fue llevado en andas y saludó a cada una de las tribunas, donde los somalís le mostraron su apoyo luego de la terrible situación que le tocó vivir a horas de cumplir uno de los mayores sueños que puede tener un árbitro en su carrera profesional.

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El caso generó un fuerte impacto porque Artan no era un árbitro más dentro de la nómina del torneo. Su designación representaba un acontecimiento histórico para el fútbol somalí, ya que iba a convertirse en el primer juez de ese país en participar de una cita mundialista. La situación fue reconstruyéndose con el correr de los días. Los árbitros designados para el Mundial comenzaron su concentración una semana antes del inicio del torneo, pero Artan todavía no había logrado resolver su situación migratoria.

Sin embargo, las autoridades migratorias le negaron la entrada y ordenaron su regreso a territorio turco. Posteriormente, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense explicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por cuestiones vinculadas al proceso de verificación de antecedentes.