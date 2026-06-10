Todo un gesto: llenaron un estadio para recibir al árbitro que le negaron la entrada a Estados Unidos

El colegiado volvió a su país luego de la deportación. Antes, habló con la prensa sobre los motivos de esta decisión.

El árbitro Omar Artan vivió algunas horas de locura luego de ser demorado en su ingreso a los Estados Unidos , cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Miami con todos sus papeles en regla para formar parte del cuerpo arbitral en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 .

Al juez oriundo de Somalía se le negó el ingreso y debió volver a su país. Más allá del fastidio y la desilusión que este problema le debe haber generado, en su país lo recibieron como un héroe: los locales llenaron un estadio para brindarle un reconocimiento en un acto que aparece como un gesto político notable.

Artan fue llevado en andas y saludó a cada una de las tribunas, donde los somalís le mostraron su apoyo luego de la terrible situación que le tocó vivir a horas de cumplir uno de los mayores sueños que puede tener un árbitro en su carrera profesional.

Nunca vi algo así. En Somalia hoy se llenó un estadio para recibir como héroe nacional a Omar Artan, el árbitro al que Estados Unidos le negó la entrada al Mundial. Increíble. pic.twitter.com/Xrc90D2XVK

¿Por qué el árbitro fue deportado de los Estados Unidos?

A horas de arrancar el tan esperado Mundial 2026, se generó una situación totalmente escandalosa. Lo que comenzó como una situación migratoria confusa ahora escaló a una cuestión de Estado. El Gobierno de Somalia reclamó explicaciones a Estados Unidos y a la FIFA luego de que el árbitro Omar Abdulkadir Artan fuera rechazado al intentar ingresar a uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo.

El caso generó un fuerte impacto porque Artan no era un árbitro más dentro de la nómina del torneo. Su designación representaba un acontecimiento histórico para el fútbol somalí, ya que iba a convertirse en el primer juez de ese país en participar de una cita mundialista. La situación fue reconstruyéndose con el correr de los días. Los árbitros designados para el Mundial comenzaron su concentración una semana antes del inicio del torneo, pero Artan todavía no había logrado resolver su situación migratoria.

Después de permanecer varios días en Kenia realizando gestiones, obtuvo un pasaporte diplomático que le permitió continuar viaje. Desde Nairobi voló hacia Turquía y posteriormente intentó ingresar a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Miami.

Sin embargo, las autoridades migratorias le negaron la entrada y ordenaron su regreso a territorio turco. Posteriormente, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense explicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por cuestiones vinculadas al proceso de verificación de antecedentes.

¿Qué dijo Omar Artan?

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan rompió el silencio luego de haber sido deportado por Estados Unidos y quedar fuera del Mundial 2026, una situación que le impidió convertirse en el primer representante de Somalia en dirigir un partido en una Copa del Mundo.

El juez africano aseguró que contaba con toda la documentación necesaria para ingresar al país y manifestó su profunda decepción por la decisión de las autoridades migratorias.

Artan había sido seleccionado por la FIFA entre los 52 árbitros convocados para el torneo y formaba parte del grupo de siete jueces africanos designados para la competencia. Su presencia tenía además un fuerte valor simbólico para Somalia, un país con escasa representación en los grandes escenarios deportivos internacionales.

Según relató en una entrevista con The New York Times, el árbitro llegó al Aeropuerto Internacional de Miami cinco días antes del partido inaugural, donde fue retenido por agentes migratorios y sometido a un extenso interrogatorio.

De acuerdo con su versión, Artan permaneció 11 horas bajo revisión antes de ser trasladado a una celda de detención y posteriormente embarcado en un vuelo hacia Estambul.

“Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, expresó.

Omar Abdulkadir Artan árbitro

El colegiado sostuvo que durante todo el procedimiento presentó la documentación exigida para ingresar a Estados Unidos: “Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta”, afirmó.

El árbitro somalí también señaló que mostró documentación emitida por la FIFA y pruebas de su trayectoria de más de una década como árbitro profesional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que el caso fue sometido a una revisión adicional y en un comunicado indicó que, tras la inspección, se determinó que el árbitro era “inadmisible debido a problemas de verificación” y se le negó el ingreso.

Artan aseguró que nunca recibió una explicación concreta sobre la decisión y sugirió que podría estar relacionada con las restricciones migratorias para ciudadanos de Somalia: “Creo que tienen un problema con mi país”, declaró.