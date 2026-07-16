El preocupante antecedente de Argentina con el árbitro designado para la final del Mundial

El esloveno que impartirá justicia en el duelo contra España dirigió una vez a la albiceleste, con un recuerdo doloroso.

El antecedente de Argentina con el árbitro de la final del Mundial.

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue el elegido para impartir justicia en la final del Mundial 2026 , que enfrentará a la selección argentina con España este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El juez es considerado uno de los mejores de UEFA en los últimos años.

Lo que preocupó a los hinchas argentinos es el antecedente del juez dirigiendo a la selección argentina, en un partido que es un recuerdo doloroso para los comandados por Lionel Scaloni.

Su debut mundialista fue en Qatar 2022 y justamente en un partido de Argentina, aunque fue en el único que la Selección nacional no le dejó un buen recuerdo a su gente en aquel certamen: lo hizo en la caída por 2-1 ante Arabia Saudita , en la primera fecha de la fase de grupos.

Aquel partido se caracterizó por el cobro de una gran cantidad de offsides en perjuicio del equipo argentino, siendo uno de ellos mal trazado: el entonces novedoso VAR semiautomático encontró adelantado al delantero Lautaro Martínez en una jugada que terminaría en gol, al equivocarse a la hora de tomar la posición del defensor que marcaba la línea del fuera de juego.

ÁRBITRO CONFIRMADO PARA LA FINAL DEL MUNDO



Desde FIFA anunciaron que el esloveno Slavko Vini fue designado y será el encargado de impartir justicia el próximo domingo en ARGENTINA vs. ESPAÑA.



Es el mismo que dirigió el debut de la Selección ante Arabia Saudita en… pic.twitter.com/iHNnjDfaka — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 17, 2026

De todas formas ese error, que no tuvo peso real ya que Argentina pudo clasificar en el primer lugar del grupo igualmente, no recayó sobre el juez esloveno, sino que fue un mal uso de la tecnología de parte de los árbitros en cabina.

Por su parte, España si tiene un buen recuerdo del colegiado, que fue el árbitro principal en la semifinal de la Eurocopa 2024, en el que la Roja venció 2-1 a Francia y se clasificó al partido decisivo, donde se terminó consagrando contra Inglaterra.

Los antecedentes del árbitro esloveno en grandes partidos

Vincic, de 46 años, comenzó a dirigir en la Primera División de Eslovenia en 2007 y se sumó a la FIFA en 2010. Desde ese momento, fue subiendo escalones de a poco, llegando a ser considerado uno de los mejores jueces de UEFA.

Dirigió algunos partidos en la Eurocopa 2020, mientras que tuvo a su cargo la final de la Europa League 2022, mismo año en que fue designado para su primer Mundial, en Qatar.

Slavko Vini a déjà arbitré 3 matches dans cette Coupe du monde 2026 :



Brésil 1-1 Maroc



Jordanie 1-2 Algérie



Mexique 2-0 Équateur



Il était également l'arbitre de :



Argentine 1-2 Arabie saoudite (CDM 2022)



Dortmund 0-2 Real… https://t.co/PRJjqC08Ct — Actu Foot (@ActuFoot_) July 17, 2026

En 2024 tuvo, hasta esta definición en 2026, su partido más importante en la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid venció 2-0 a Borussia Dortmund.

En este Mundial 2026, Vincic dirigió tres partidos: el primero fue el encuentro entre Marruecos y Brasil, que terminó en empate sin grandes polémicas; el segundo fue en el grupo de Argentina, en la victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania.

El último partido que le tocó dirigir al esloveno fue el de 16avos de final entre uno de los anfitriones, México y Ecuador. Este partido estuvo en el foco de la polémica por supuestas amenazas de carteles mexicanos a los jugadores sudamericanos, aunque la victoria del local no estuvo manchada por ningún error dentro de la cancha.