Mundial 2026: la FIFA confirmó al árbitro para la final entre Argentina y España

Considerado uno de los mejores del mundo en los últimos años, un esloveno será el encargado de dirigir el partido decisivo.

La final del Mundial 2026 se posiciona como el evento del año, enfrentando a la selección argentina y a España , dos de las mejores del momento. La FIFA comunicó la decisión de que el árbitro de este encuentro sea el esloveno Slavko Vincic.

Es considerado uno de los mejores jueces de UEFA, y ya tuvo en sus manos partidos muy importantes, como la final de la Champions League 2024. Además, ya tiene experiencia con ambas selecciones.

La terna para la final se completa con dos líneas de la misma nacionalidad que Vincic: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el juez de reserva es Mohammad Alkalaf, de la misma nacionalidad.

TODO LISTO PARA LA FINAL: ¡ÁRBITRO CONFIRMADO PARA EL ESPAÑA VS ARGENTINA! El esloveno Slavko Vincic será el juez principal que sostendrá el juego en Nueva York. #MundialTotal | #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xdZBXp6BpK

La decisión que tomara la FIFA estaba en el foco de todos, ya que hubo mucho ruido alrededor de los fallos arbitrales con la selección argentina, sobre todo de la prensa extranjera, y la entidad madre del fútbol mundial decidió ir con uno de los mejores.

FINAL I @FIFAWorldCup.@SEFutbol @Argentina.

: Slavko Vincic

: Tomaz Klancnik

: Andraz Kovacic

: Adham Makhadmeh

: Mohammad Alkalaf



: Estadio de Nueva y Nueva Jersey

: 1:00PM.

: 19/07/2026. pic.twitter.com/9RVeMfKD0o — Designaciones Arbitrales (@desigarbitrales) July 16, 2026

En este Mundial 2026, Vincic dirigió tres partidos: el primero fue el encuentro entre Marruecos y Brasil, que terminó en empate sin grandes polémicas; el segundo fue en el grupo de Argentina, en la victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania.

El último partido que le tocó dirigir al esloveno fue el de 16avos de final entre uno de los anfitriones, México y Ecuador. Este partido estuvo en el foco de la polémica por supuestas amenazas de carteles mexicanos a los jugadores sudamericanos, aunque la victoria del local no estuvo manchada por ningún error dentro de la cancha.

¡YA HAY ÁRBITRO Y ES EUROPEO! Slavko Vini es el escogido por Pierluigi Collina para dirigir la final entre España y Argentina este domingo. El esloveno dirigió en el actual certamen los partidos Brasil vs Marruecos, Argelia vs Jordania y México vs Ecuador. pic.twitter.com/xLxZcx5rZh — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 17, 2026

La carrera y experiencia de Slavko Vincic

Vincic, de 46 años, comenzó a dirigir en la Primera División de Eslovenia en 2007 y se sumó a la FIFA en 2010. Desde ese momento, fue subiendo escalones de a poco, llegando a ser considerado uno de los mejores jueces de UEFA.

Dirigió algunos partidos en la Eurocopa 2020, mientras que tuvo a su cargo la final de la Europa League 2022, mismo año en que fue designado para su primer Mundial, en Qatar.

En 2024 tuvo, hasta esta definición en 2026, su partido más importante en la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid venció 2-0 a Borussia Dortmund.

Los antecedentes con Argentina y España

Ambas selecciones fueron dirigidas por el esloveno, aunque en torneos diferentes: dirigió un encuentro de Argentina en Qatar 2022 y uno de España en la Eurocopa 2024, con finales diferentes para sudamericanos y europeos.

Slavko Vini a déjà arbitré 3 matches dans cette Coupe du monde 2026 :



Brésil 1-1 Maroc



Jordanie 1-2 Algérie



Mexique 2-0 Équateur



Il était également l'arbitre de :



Argentine 1-2 Arabie saoudite (CDM 2022)



Dortmund 0-2 Real… https://t.co/PRJjqC08Ct — Actu Foot (@ActuFoot_) July 17, 2026

La selección argentina tiene un recuerdo oscuro del partido en el que fue dirigida por Vincic: fue en el debut en Qatar, cuando el mundo se sorprendió con la victoria 2-1 de Arabia Saudita ante los dirigidos por Lionel Scaloni. En ese encuentro, la albiceleste tuvo un penal a favor, pero se le anularon dos goles por finos offside, uno dejando dudas sobre su validez.

España, por su parte, tiene un buen recuerdo del esloveno, que fue el juez principal en la semifinal de la Eurocopa 2024, en la que la Roja venció a Francia por 2-.