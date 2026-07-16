Mundial 2026 | María Becerra y otras tres artistas suenan para cantar el himno en la final Argentina-España

La cantante aparece como la favorita para interpretar el Himno antes del partido. Otras tres cantantes están en el listado de las posibles interpretes.

La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio frente a España y, mientras crece la expectativa por el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, también comenzaron a surgir versiones sobre quién será la artista encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al partido.

El rumor tomó fuerza este jueves luego de que en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre, aseguraran que María Becerra sería la principal candidata para subirse al escenario antes del inicio de la final. "El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es... María Becerra", revelaron en el ciclo, donde además indicaron que la cantante "estaría primera en la lista".

Argentina llega al partido decisivo luego de vencer 2-1 a Inglaterra en una semifinal que mantuvo en vilo a millones de hinchas. Con ese triunfo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a una nueva final mundialista y buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. El encuentro ante España se disputará este domingo desde las 18 (hora argentina).

María Becerra, la favorita

La cantante se encuentra actualmente en España por compromisos relacionados con su gira y distintas presentaciones, una situación que alimentó las especulaciones sobre su posible participación en la ceremonia organizada por la FIFA.

De acuerdo con las versiones difundidas en televisión, desde el entorno de la artista evitaron confirmar la información, aunque tampoco descartaron esa posibilidad. "Está todo por verse", señalaron, mientras continúan los rumores sobre una eventual negociación para que la intérprete de Automático y Corazón vacío sea la voz del himno argentino en la final.

Lali, Tini y Soledad, otros nombres que aparecen

Mientras el nombre de María Becerra gana fuerza, en las redes sociales muchos fanáticos impulsan la candidatura de Lali Espósito. La cantante ya tuvo ese rol en la final de Qatar 2022 que conquistó la selección de Scaloni y Lionel Messi, por lo que varios hinchas consideran que sería una elección con un fuerte valor simbólico.

En el caso de Lali, la artista se encuentra de vacaciones en Europa junto a su pareja, Pedro Rosemblat, y hasta el momento tampoco hubo información oficial sobre una posible convocatoria.

Otra de las artistas mencionadas es Tini Stoessel, aunque en su caso las posibilidades parecen ser menores debido a su relación con Rodrigo De Paul, uno de los referentes del seleccionado argentino. De todos modos, quienes siguen de cerca la organización del evento no descartan ninguna alternativa, especialmente porque la cantante se encuentra en Estados Unidos acompañando al mediocampista durante el Mundial.

El cuarto nombre que aparece entre los favoritos es el de Soledad Pastorutti. La cantante santafesina mantiene desde hace años una buena relación con Lionel Messi y es considerada una de las máximas representantes del folclore argentino. Sin embargo, según trascendió, hasta el momento nadie se habría comunicado con ella para ofrecerle participar de la ceremonia.

Por ahora, la FIFA no confirmó quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la final. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo y la expectativa aumenta a pocas horas del partido que enfrentará a Argentina y España por el título del Mundial 2026.