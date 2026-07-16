La fuerte y sentida carta de Harry Kane tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina

El delantero y capitán de Inglaterra publicó un mensaje en sus redes tras el partido contra la selección argentina.

Harry Kane , delantero y capitán de Inglaterra , escribió una dolorosa carta a través de sus redes sociales para agradecer a los hinchas por el aliento en el Mundial 2026 . Tras la derrota ante la selección argentina , el jugador del Bayern Múnich fue tajante: "No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago".

Inglaterra no alcanza la instancia final del Mundial desde 1966, donde fue anfitrión y campeón , y en esta ocasión estuvo a pocos minutos de hacerlo, ya que iba ganando hasta los 84 minutos, cuando llegó el empate de Enzo Fernández.

"Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas 7 semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar", comenzó el delantero en su cuenta de X, sobre la eliminación en semifinales.

En los últimos grandes torneos, Inglaterra siempre estuvo en las instancias finales, algo que el capitán no dudo en remarcar: "Sé que las expectativas son altas y con razón, hemos estado tocando a la puerta durante 8 años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas".

No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take!



I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb — Harry Kane (@HKane) July 16, 2026

A pesar de la derrota, demostró un orgullo por el equipo y sus compañeros: "Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado".

Aunque el dolor de la eliminación es grande, Kane sabe que tienen que seguir intentándolo: "Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando".

Por último, cerró la carta con agradecimientos a los hinchas y el staff: "Gracias a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios. Gracias a cada aficionado en casa por creer en nosotros. Gracias a los chicos y al staff por todo lo que han dado. Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo".

La dura racha de Harry Kane con Inglaterra

Hace varias temporadas que Harry Kane es uno de los mejores delanteros del mundo, primero demostrándolo en el Tottenham y ahora en el Bayern Múnich, donde logró ganar sus primeros títulos y romper una mala racha, con varias finales perdidas.

Pero en la selección inglesa, Kane disputó varios de los torneos más importantes, llegando en muchos a instancias finales, pero sin poder coronarse con su país.

El delantero disputó tres Copas del Mundo con Inglaterra: en Rusia 2018 fue eliminado por Croacia en las semifinales, en Qatar 2022 perdió contra Francia en cuartos de final (con Kane errando el penal que significaba el empate) y ahora, cayó con Argentina nuevamente en semis.

El otro gran torneo que no pudo ganar, y que Inglaterra no lo levantó en toda su historia fue la Eurocopa, en la que llegaron a la final en las últimas dos ediciones, perdiendo en 2021 contra Italia por penales, y en 2024 frente a España.