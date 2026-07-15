Cuando Diego le enseñó a definir a Harry Kane

Mientras jugaba en el Tottenham, el delantero y capitán de Inglaterra se cruzó con Maradona.

Este miércoles, desde las 16, la Selección argentina se medirá ante su par de Inglaterra en busca de un boleto a la gran final del Mundial 2026 . En ese contexto, empezó a circular nuevamente un video muy recordado que protagonizaron Diego Armando Maradona y el goleador inglés Harry Kane .

El encuentro entre ambos tuvo lugar en 2017 , cuando el "Pelusa" visitó el vestuario del Tottenham , equipo en el que Kane se desempeñaba en esa temporada.

Durante aquel intercambio, que tuvo a Osvaldo Ardiles como traductor, Maradona le hizo una sugerencia táctica al delantero: que no ejecutara todos sus remates al segundo palo .

"Alguna acá —dijo señalando el primer palo—. ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez, hacés así, ¡Tac!", le aconsejó entre risas.

Años más tarde, cuando le preguntaron por ese momento, Kane confesó que "fue un día genial" y recordó: "Me estaba cambiando y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo... Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol".

"Harry Kane"



Por el consejo que le dio ayer Diego Maradona para que tenga aún más precisión al momento de definir.pic.twitter.com/czS9qDIIKN — Tendencias Explorer (@PqTTExplorer) July 2, 2026

Ahora, nueve años después de aquel episodio, Kane volverá a cruzarse con la Albiceleste, esta vez con un objetivo aún mayor: meterse en la final del Mundial, donde ya aguarda España, que llega con el envión anímico de su contundente 2-0 ante Francia.