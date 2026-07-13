Se subasta la pelota con la que Maradona hizo "El gol del Siglo" y "La Mano de Dios": la exorbitante cifra

El balón con los que Maradona quedó en la historia del fútbol mundial será subastado. Cuándo, dónde y en cuántos millones se estima que será vendido.

A días de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , la pelota con la que Diego Armando Maradona quedó en la historia con "El gol del Siglo" y "La Mano de Dios " en el certamen ecuménico celebrado en México 1986 será subastada.

En medio de la expectativa que revive ese duelo, y detalles como el pedido especial de AFA para el partido definitorio , se conoció que se realizará una subasta por una exorbitante cifra que no deja de sorprender.

Más allá del valor, se sabe que ese objeto carga de una historia especial y es la representación de un hecho histórico que marcó al fútbol mundial.

Cuándo y dónde se subastará

El balón con el que el '10' hizo magia en un estadio Azteca brillante que fue escenario de un momento inigualable, será subastado en un período contemplado entre el viernes 31 de julio y el sábado 22 de agosto. El remate es organizado por la casa estadounidense Heritage Auctions.

Cuál es el precio de base

Según se conoció, el precio para convertirse en dueño del balón iniciará en los 2,5 millones de dólares, estimando que por la metodología de subasta podría ser vendido alrededor de diez

millones de dólares, lo que sería un nuevo récord en colecciones deportivas.

Cabe recordar que la reliquia mejor paga hasta el momento en el mundo fútbol fue la camiseta azul que usó Maradona en el segundo tiempo de ese mismo partido histórico. La misma fue del inglés Steve Hodge durante 36 años y se subastó en mayo de 2022 por la casa Sotheby’s en una cifra final de 9,3 millones de dólares.

El balón por el que se harán grandes ofertas es el único con el que se jugó el partido según dijo el árbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien la tuvo durante 36 años por el protocolo de la FIFA. En 2022 fue subastada por la casa Graham Budd Auctions en Londres a cambio de 2.370.000 de dólares.

El tremendo detalle que ilusiona para el duelo ante Inglaterra y recuerda a Maradona en el Mundial 86

Lionel Messi tendrá un capítulo histórico como inédito en su carrera deportiva: por primera vez será rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 en un duelo cargado de emoción por la historia y el deseo de conseguir un nuevo trofeo. Inevitablemente, las comparaciones con el cruce del Mundial México 1986, que tuvo a Diego Armando Maradona como protagonistas por dos de los goles más recordados en la historia del deporte, aparecen en la previa al duelo.

En torno al duelo decisivo se generó el "elijo creer", detalles que parecen sin sentido pero que dan una confianza particular en los hinchas que se ilusionan con terminar el certamen ecuménico de la mejor manera. Para ponerle un poco más de mística y no romper cábalas, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) hizo un pedido más que especial a la FIFA de cara al duelo ante los ingleses.

Cuál es el pedido que llamó la atención

Según se conoció, la entidad argentina pidió jugar con la camiseta azul con negro, para no romper con la historia. Es que tanto en los triunfos conseguidos en México 1986 (cuartos de final) y Francia 1998 (octavos de final), el seleccionado utilizó camisetas de color azul oscuro. Sin embargo, en Inglaterra 1966 Corea-Japón 2002 fue derrotado y utilizó la tradicional de bastones celeste y blanco.

Aquel duelo del 86' tuvo a un Maradona estelar marcando un doblete histórico, con "el gol del siglo" y "la mano de dios", dos tantos que quedaron grabado por siempre debido a que el duelo ocurrió años posteriores a la guerra entre ambos países por las Islas Malvinas.

El otro "elijo creer" de Argentina para el duelo

El otro dato que también es parte de la ilusión argentina es que, tanto en 86',98', y 2026, Argentina llegó como invicta tras ganar los tres partidos de la primera ronda.