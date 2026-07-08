El furioso descargo de Gianinna Maradona contra la familia Morla: "Me mandaste a sacar con la policía"

La tensión en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a trasladarse a las redes sociales. En esta oportunidad, Gianinna Maradona publicó un contundente descargo contra Vanesa Morla, hermana del exabogado del exfutbolista, Matías Morla, luego de escuchar el testimonio que brindó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Las palabras de Vanesa Morla durante una nueva audiencia del proceso judicial despertaron una inmediata reacción de la hija del Diez. Gianina utilizó su cuenta de Instagram para responder con fuertes acusaciones y recordar distintos episodios ocurridos durante los últimos meses de vida de su padre.

Durante su declaración como testigo, Vanesa Morla sostuvo que fue el propio Diego Maradona quien tomó la decisión de instalarse en la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde posteriormente realizó la internación domiciliaria tras la cirugía a la que había sido sometido. Según explicó ante los jueces, se analizaron distintas alternativas inmobiliarias, aunque la disponibilidad era muy limitada en ese momento. En ese contexto, aseguró que el exfutbolista observó las opciones disponibles y eligió personalmente la propiedad.

La hermana de Matías Morla también afirmó que Maradona participó activamente de una videollamada con representantes de la inmobiliaria y que posteriormente se compartieron imágenes y videos adicionales de la vivienda. Incluso remarcó que envió esa información tanto a Jana Maradona como a Verónica Ojeda para evitar cuestionamientos posteriores sobre la elección del inmueble.

El durísimo mensaje de Gianinna Maradona contra Vanesa Morla

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Gianinna Maradona, quien reaccionó con un extenso y explosivo mensaje publicado en sus historias de Instagram. La hija del exfutbolista aseguró que la relación con Vanesa Morla era inexistente y vinculó ese distanciamiento con cuestiones económicas relacionadas con la administración de los negocios de su padre.

"No es casual que con las únicas que no hablabas éramos nosotras dos. No hablabas conmigo ni con mi hermana porque rechazamos el sueldo que nos quería dar tu hermano", escribió. En el mismo descargo sostuvo que tanto ella como Dalma Maradona decidieron no aceptar formar parte de los acuerdos comerciales que, según afirmó, les habían ofrecido desde el entorno de Matías Morla.

El posteo de Giannina Maradona al escuchar nuevas declaraciones en el juicio de Diego Armando Maradona.

Además, recordó un episodio ocurrido en la vivienda de Tigre que, según su relato, terminó con intervención policial. Gianinna expresó que esa fue la única oportunidad en la que se encontró personalmente con Vanesa Morla durante ese período.

La mediática aseguró que, cuando intentó llevarse a su padre del domicilio, fue retirada del lugar tras la intervención de efectivos policiales. En ese contexto lanzó una serie de fuertes insultos y responsabilizó tanto a Vanesa Morla como a su hermano y a Maximiliano Pomargo por distintas situaciones ocurridas durante los últimos meses de vida de Diego Maradona. Como cierre de su publicación, Gianinna manifestó un profundo resentimiento hacia ellos y sostuvo que, tarde o temprano, deberán enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Gianinna ya había cuestionado el desarrollo del juicio

No es la primera vez que Gianinna Maradona se pronuncia públicamente sobre el juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. Días atrás, luego de que Dalma Maradona brindara declaración testimonial, expresó el fuerte impacto emocional que le generó volver a escuchar los audios y conversaciones incorporados al expediente.

En una entrevista televisiva con DDM, confesó que escuchar llorar a su hermana durante la audiencia la desbordó emocionalmente y describió como "muy fuerte" todo lo que se expone durante el debate oral. También apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, al asegurar que le resulta incomprensible la postura que mantiene frente a las pruebas que se exhiben en cada audiencia.

Finalmente, Gianinna fue tajante al definir el proceso que rodeó la atención médica de su padre y aseguró que todo lo ocurrido constituyó"una obra de teatro", una expresión con la que volvió a manifestar su desconfianza sobre el accionar de quienes integraban el entorno del astro argentino antes de su fallecimiento. Mientras el juicio continúa sumando testimonios clave, las repercusiones fuera de la sala también mantienen encendida la polémica y profundizan el enfrentamiento entre la familia Maradona y quienes formaron parte del círculo íntimo que acompañó al exfutbolista en el tramo final de su vida.