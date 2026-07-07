La revelación íntima de Ximena Capristo sobre su cuerpo que descolocó a Yanina Latorre

Ximena Capristo y Yanina Latorre se sumaron a la polémica que comenzó tras las declaraciones de Micaela Viciconte sobre el look que lució Daniela Celis

La polémica que comenzó tras las declaraciones de Micaela Viciconte sobre el look que lució Daniela Celis durante una transmisión de Telefe continúa sumando capítulos. Lo que inicialmente fue un debate sobre la transparencia de una remera y la libertad para vestir como cada persona elija, derivó en una conversación mucho más íntima en Sálvese Quien Pueda (SQP), América , donde Ximena Capristo sorprendió al revelar un aspecto muy personal sobre su cuerpo.

Mientras el panel analizaba las críticas que recibió la ex Gran Hermano y discutía sobre la exposición del cuerpo femenino en televisión, Capristo decidió compartir una experiencia propia que rápidamente generó repercusión tanto entre sus compañeros como en las redes sociales. La panelista explicó que, a diferencia de otras mujeres, siempre elige utilizar corpiños con mayor cobertura debido a una característica física que, según contó con humor y total naturalidad, la acompaña desde hace años.

La confesión provocó la inmediata reacción de Yanina Latorre . La conductora, fiel a su estilo, aportó comentarios descontracturados que terminaron convirtiendo el momento en uno de los más comentados del programa.

El debate que surgió tras la polémica de Daniela Celis

La conversación se originó luego de que Mica Viciconte cuestionara que la transparencia de la prenda utilizada por Daniela Celis donde dejara ver partes de su cuerpo que no generan buena presencia, según su perspectiva, en un stream como el de Telefe.

Sus declaraciones abrieron un debate sobre la exposición del cuerpo femenino, la maternidad y la libertad de elección al momento de vestirse. En ese contexto, los integrantes de SQP comenzaron a intercambiar opiniones sobre el uso del corpiño y la naturalización de que puedan marcarse los pezones a través de la ropa, fue entonces cuando Ximena Capristo decidió intervenir desde su propia experiencia.

La charla completa entre Ximena Capristo y Yanina Latorre

Sin filtros y manteniendo el tono distendido que caracterizó el intercambio, ambas protagonizaron el siguiente diálogo:

Una confesión que generó repercusión

La sinceridad con la que Capristo habló sobre su cuerpo llamó la atención de los televidentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que abordó un tema que todavía suele generar prejuicios.

Durante la conversación, la panelista explicó que elige prendas con mayor contención para sentirse cómoda y evitar que se marquen los pezones, una decisión completamente personal que contrasta con la postura expresada por Yanina Latorre, quien aseguró que nunca usa corpiño desde que se sometió a una cirugía mamaria a los 27 años y que no le molesta que esa parte de su cuerpo quede visible.