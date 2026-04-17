Ximena Capristo explicó el motivo de su ausencia en la serie de su amiga, Silvina Luna

Próximamente, Netflix estrenará el documental sobre la vida de la recordada modelo, Silvina Luna . En ese contexto, se ha empezado a hablar acerca de la ausencia de figuras centrales en su vida. Entre las más notorias destacan Ximena Capristo y Gustavo Conti , quienes formaron parte del círculo más íntimo de la modelo desde sus días en Gran Hermano en 2001. La decisión de ambos de no participar en la serie impulsada por Ezequiel, el hermano de la rosarina, desató debates y conjeturas sobre los motivos detrás de su negativa.

En diálogo con el programa “Desayuno Americano”, Capristo despejó los rumores y fue tajante: “La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no pero yo no cartoneo”. La actriz insistió en que su vínculo con Luna estuvo signado por el afecto genuino y la lealtad, y que la presión mediática no la haría cambiar de postura.

La relación entre Capristo, Conti y la modelo trascendió la pantalla. Se forjó en la convivencia de Gran Hermano y se consolidó en más de dos décadas de amistad. “Silvina nos consideraba familia y nosotros a ella lo mismo. Uno puede elegir estar o no, yo preferí no estar. Jamás, pero jamás, cartoneé con mi amiga”, reiteró Capristo, aludiendo a las acusaciones que circularon tras conocerse su ausencia en la producción.

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La polémica se intensificó cuando algunos sugirieron que la decisión de no participar respondía a una búsqueda de protagonismo o beneficio personal. Capristo respondió con firmeza: “Algunos dicen que cartoneo pero creo que es todo lo contrario. Ahí (en el documental) hay un montón así pero yo jamás. Yo sé la relación que tuvimos, pudimos verla en su último momento porque su hermano autorizó la entrada y se lo agradezco, pero elijo no estar”.

La palabra de Ximena Capristo

Con la serie próxima a estrenarse en Netflix y el tráiler ya disponible, la ausencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti generó especulaciones sobre desacuerdos internos. Sin embargo, la propia Capristo aclaró que su decisión es estrictamente personal y que mantiene intacto el cariño por Silvina Luna. “Tengo su foto en un cuadro, le prendo una velita y le rezo como a la gente que falleció y yo amaba, como mi mamá”, confesó.

La exparticipante de Gran Hermano subrayó que la elección de no sumarse al documental obedece a un límite propio y no a diferencias con la familia Luna. “Los demás pueden decir lo que quieran, mi marido, Silvina y yo sabemos la verdad. Ella tenía ganas de hacer la serie y contar todo, con ella en vida hubiera aceptado si me lo pedía, pero ella no está y decido yo”, expresó, dejando en claro que su determinación no es negociable.

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La decisión de Ximena Capristo de no formar parte del documental sobre Silvina Luna, a pesar de la amistad de más de dos décadas y la invitación de la familia, responde a razones personales ligadas al respeto y la intimidad. La actriz sostiene que su homenaje a la modelo ocurre puertas adentro, en el ámbito privado y lejos de las cámaras, desmarcándose así de cualquier especulación sobre su vínculo con Silvina.

La historia de estos tres comenzó en el set de Gran Hermano en 2001. El vínculo creció con el paso de los años, al punto de convertirse en una familia elegida. Capristo remarcó: “La acompañamos hasta el último momento porque la amábamos y de ambos lados nos sentíamos familia”, sentenció.