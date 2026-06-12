Tras su comentada presentación en el Mundial 2026, Maná regresa a la Argentina.

Maná , la histórica banda de rock mexicano, confirmó una noticia que alegra a sus fanáticos argentinos: la formación dará su único show en la Argentina durante 2026 y lo hará, por primera vez en su historia, en el Estadio River Plate . El anuncio llega luego de un momento enorme para el grupo, apenas después de encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

El concierto en Buenos Aires formará parte del Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda mexicana celebrará sus 40 años de trayectoria, con canciones inolvidables y una conexión única con varias generaciones de seguidores. Para el público argentino, la fecha tendrá un valor especial: será la única oportunidad de verlos en vivo en el país durante todo 2026.

La banda se presentará en Buenos Aires el 10 de diciembre en el Estadio River Plate, en una escala que promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales del año. El tour también pasará por el Vive Claro de Bogotá el 28 de noviembre, el Estadio San Marcos de Lima el 2 de diciembre y el Estadio Monumental de Santiago de Chile el 5 de diciembre.

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Después de su paso por la Argentina, Maná cerrará esta gira latinoamericana en su casa, México, con una presentación en el Estadio GNP Seguros el 17 de diciembre. Será el broche de una serie de conciertos pensados para celebrar cuatro décadas de historia, éxitos y vigencia dentro del rock en español.

Los 40 años de trayectoria de Maná

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que cruzó fronteras, Maná vuelve al país en el estadio más grande de la Argentina. La expectativa es enorme, ya que el Vivir Sin Aire Tour reunirá los himnos que marcaron su carrera y que se convirtieron en parte de la banda sonora de millones de personas.

El anuncio llega en un presente excepcional para la agrupación. Su participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 los puso nuevamente frente a millones de espectadores alrededor del mundo y reafirma su lugar como una de las bandas latinas más importantes de todos los tiempos.

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Tras los comentarios positivos por parte de la audiencia tras su performance en la ceremonia de apertura del Mundial que se disputa en México, llegó esta buena noticia para los seguidores argentinos. En los próximos días, se darán a conocer novedades relacionadas a la venta de entradas. Dónde comprarlas, los precios y demás datos que los fanáticos ya están ansiosos por conocer.