Qué son los Premios Pinti y cuándo se entregarán en Argentina

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) anunció por sus la creación de un nuevo reconocimiento denominado "Premios Pinti". Los detalles del evento.

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) anunció por sus la creación de un nuevo reconocimiento denominado " Premios Pinti" , una "nueva distinción destinada a reconocer y celebrar la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino" según afirmaron en el comunicado emitido en su web oficial.

Los mismos llevarán el apellido del reconocido actor Enrique Pinti , quien murió el 27 de marzo de 2022. " Una de las personalidades más admiradas y representativas de la cultura argentina. Actor, autor, director, humorista y referente indiscutido de la escena nacional; Pinti dejó una huella única por su talento, su compromiso con el teatro y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores. Su nombre representa excelencia artística, pensamiento crítico, creatividad y una profunda pasión por el escenario; valores que inspiran el espíritu de esta nueva distinción", sostuvieron desde la organización.

En su comunicado, AADET afirmó que "distinguirán espectáculos y artistas en múltiples rubros que hayan sido producidos y/o coproducidos por productores asociados a AADET, y que hayan realizado funciones entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. Reconocerán lo mejor de cada temporada en más de 20 categorías que abarcan tanto los aspectos artísticos como los técnicos y de producción de cada espectáculo".

Premios Pinti logo

En otra parte del texto publicado, asumieron: "Los Premios PINTI nacen para poner en valor el trabajo de quienes hacen posible cada temporada: artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos, y para seguir acercando nuevos públicos a la experiencia teatral". A su vez, anunciaron que "el público tendrá un rol protagónico a través del Premio al Espectáculo Favorito del Público, que será definido mediante una plataforma de votación abierta entre los espectáculos de la temporada".

Cuáles son las nominaciones

Mejor Comedia Mejor Drama o Comedia Dramática Mejor Musical Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo Mejor Obra de Autoría Nacional Mejor Actor de Comedia Mejor Actriz de Comedia Mejor Actor de Drama o Comedia dramática Mejor Actriz de Drama o Comedia dramática Mejor Actor en Musical Mejor Actriz en Musical Mejor Actor de reparto Mejor Actriz de reparto Mejor Dirección Mejor Coreografía Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original. Mejor Producción Premio a la Trayectoria (Elección institucional de AADET) Espectáculo del Año (Elección institucional de AADET) Espectáculo Favorito del Público (Votación del público)

Quiénes serán los importantes jurados del evento

Carlos Ulanovsky · Claudia Piñeiro · Cynthia Edul · Enrique Avogadro · Federico Irazábal · Fernando Bravo · Gabriela Radice · Hugo Paredero · Jorge Dubatti · Lucía Chiola Iannone · Marcela Coronel · Marcela Godoy · Marcelo Allasino · Marcelo Stiletano · Mercedes Méndez · Mey Scapola · Natalia Laube · Pablo Scholz · Pablo Sirvén · Pamela López · Paula Sabatés · Sandra Commisso · Silvina Lamazares · Tatiana Schapiro · Teresa Donato.

Enrique Pinti.

Cuándo y dónde serán

Confirmado por la Asociación, la ceremonia de premiación tendrá lugar el próximolunes 27 de julio en el Teatro Colón y será transmitido en vivo por el canal El Trece.

Qué dijo el presidente de la Asociación sobre el premio

Sebastián Blutrach, presidente de AADET, emitió unas palabras a través de un comunicado en la web: “Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”.