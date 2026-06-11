Las novedades de Popstars: jurados confirmados y un nuevo canal de transmisión.

Telefe compartió un nuevo adelanto de Popstars , el reality que regresa a su pantalla y que además debutará en la señal de streaming y on demand, Disney+ . Pese a que aún no hay fecha de estreno confirmada, el canal dio a conocer quiénes son los jurados que se encargarán de evaluar a los participantes.

Tal como adelantó el periodista Ángel de Brito días atrás, Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García elegirán a la próxima banda pop. La novedad en esta edición es que el ciclo llegará también a Disney+ con contenido exclusivo del backstage y los ensayos.

El programa estará bajo la conducción de Nico Vázquez y contará con producción de Telefe y RGB Entertainment. Además, Sofía Gonet se incorporará a Popstars para potenciar el universo digital del mismo y llevar toda la experiencia a una propuesta multiplataforma.

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"Su participación permitirá que el contenido de redes tenga una mirada genuina y en tiempo real sobre todo lo que pasa en cada etapa del show", adelantaron desde el canal.

Cómo anotarse al casting del reality

Con un breve cuestionario, en el que te piden datos personales, el lugar donde vivís, los estudios y métodos de comunicación, Telefe compartió la página oficial en el que distintas participantes, mujeres de 18 a 25 años, se pueden anotar en el reality. Recordemos que el formato Popstars comenzó en 1999 en Nueva Zelanda con el objetivo de crear bandas de pop. En Argentina, este certamen de talento dio nacimiento a Bandana y Mambrú.

Popstars es un reality musical que busca formar un grupo de música a partir de jóvenes con talento, basado en un programa neozelandés que se transmitió por Azul Televisión en 2001 y Telefe en 2002.

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A través de un seguimiento, permite a los cantantes continuar en el camino hacia el mundo de la fama. Luego, en caso de ganar, tendrá la posibilidad de grabar un disco, un video y hacer un show en vivo.

La producción del reality en Argentina estuvo a cargo de RGB Entertainment. La primera temporada, en 2001, fue llamada Popstars: tu show está por empezar. Participaron solo mujeres donde surgió Bandana. En la segunda temporada de 2002, llamada Popstars: tu show, se convirtió en una versión masculina y se creó Mambrú.

Sofi Gonet, la nueva incorporación

Sofi Gonet fue confirmada como nueva integrante de Popstars, el reality musical que prepara Telefe para su regreso a la televisión argentina. La influencer y última finalista de MasterChef Celebrity tendrá un rol clave en el contenido digital del programa, con la misión de mostrar desde adentro todo lo que ocurra durante la competencia.

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La noticia se conoció luego de que Telefe anunciara oficialmente su incorporación al formato. "Se incorpora a Popstars para potenciar el universo digital del programa y llevar toda la experiencia a una propuesta multiplataforma", expresaron desde el canal sobre el trabajo que realizará junto al ciclo. La idea de la producción es que el contenido en redes sociales tenga un tono más cercano y espontáneo. Con la presencia de Gonet, buscarán mostrar el detrás de escena, las audiciones y el día a día de los participantes desde una mirada más directa y ligada al público joven.

Por su parte, Sofía compartió su emoción en redes sociales apenas se confirmó la noticia. "Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes!", escribió la influencer, que en los últimos años logró una fuerte presencia en plataformas digitales. Además, aprovechó el anuncio para invitar a quienes quieran sumarse al reality. "¿Qué esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y esten atentos a más novedades", expresó en su publicación, alentando a sus seguidores a participar de la nueva edición.

El regreso de Popstars genera expectativa entre los fanáticos del formato, que volverá a la pantalla con Nicolás Vázquez en la conducción y Ángela Torres como una de las jurados ya confirmadas. Todavía resta conocer quiénes completarán el panel que evaluará a las participantes durante la competencia. Mientras avanza el armado del programa, Telefe apuesta también a fortalecer el contenido digital para acompañar el reality más allá de la televisión. En ese esquema, la incorporación de Sofía Gonet aparece como una pieza importante para conectar el ciclo con las redes y seguir cada instancia del concurso en tiempo real.