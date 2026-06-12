Fuerte denuncia de Juana Tinelli a su ex por violencia de género

Este viernes por la madrugada la hija de Marcelo Tinelli vivió un violento episodio que habría involucrado a su expareja. Cómo habría sido el hecho.

Juani Tinelli , la hija del reconocido periodista Marcelo Tinelli , atravesó un complejo episodio con su exnovio, Bautista Cuiña , de quien se habría separado en noviembre de 2025. Según reveló el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno Americano (América TV) , habría recibido un golpe en el rostro por parte del joven de 21 años, en la madrugada de este viernes 12 en un boliche de Costanera.

" Juana Tinelli denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su ex pareja. El golpe fue en la cara sin lesión visible", reveló el periodista Salerno . A su vez, sumó: "Ella se negó a ser asistida por el SAME y el personal de seguridad del lugar lo buscó y no lo encontró, están las cámaras de seguridad", agregó el periodista.

"Le ponen policía de custodia en la puerta de su casa y demás medidas de rigor", dijo en el programa. A su vez, aportó sobre la denuncia: "Aparece el nombre de quien la habría golpeado, que es Bautista Cuiña , veremos qué pasa, ahora la Justicia va a buscar a este joven".

Según confirmó, las cámaras del interior del lugar serán claves y utilizadas para investigar lo sucedido en el interior del recinto bailable. A su vez, contó que "le van a entregar un botón antipánico" como medida de seguridad para la hija del famoso conductor.

"Hay un seguridad del boliche que vio una discusión acalorada, subida de tono, pero que no llegó a ver el golpe", dijo. Salerno afirmó que Juanita será citada por la Justicia para ratificar lo dicho en la denuncia.

"Rápidamente después de esa situación, él (Bautista) se va. El fiscal está pidiendo que declaren los empleados del local y los que estaban al lado de Juana", concluyó.