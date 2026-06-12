Quiénes son los primeros convocados a MasterChef Celebrity

El reality saldría al aire en septiembre y la danza de nombres comenzó con figuras del mundo del espectáculo.

Tras el triunfo de La Reini en la última edición de MasterChef Celebrity (Telefe), la producción planifica la nueva temporada para los próximos meses. Aunque, por el momento, no hay fecha confirmada, se cree que estaría al aire en septiembre.

La lista de convocados ya se filtró y hay nombres que podrían ser grandes jugadores durante la competencia que conducirá una vez más Wanda Nara. Guido Záffora salió a contar cuáles son los nombres que están en la mira del canal para sumarse a las cocinas.

Según informó el periodista en El Observador, "empezaron los llamados. Quieren personajes fuertes. Ya hay una posible lista, no quiere decir que estén confirmados, pero sí tentados por la producción".

Entre los tentados a sumarse a la competencia de cocinas más famosa del país están: Zaira Nara, Nora Colosimo y Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López. Estos tres nombres están vinculados a Wanda, quien habría pedido a la producción que parte de su entorno participe del reality.

Daniela Christiannsen

También suena el nombre de la actriz que interpreta a La China en Triángulo amoroso y que se ha lucido en Envidiosa, Débora Nishimoto.

Con la idea en sumar nombres fuertes que llegue a todos los públicos, la producción podría convocar a Santi Talledo y Nati Jota, conductores de Nadie Dice Nada (Luzu) y Sería Increíble (Olga).

Nati jota

Una que podría volver, luego de haber hecho un reemplazo en la temporada pasada, sería Yanina Latorre, la conductora de SQP (América TV) ya que su participación cuando reemplazó a Maxi López tuvo una muy buena repercusión.

Además, serían parte de la nueva temporada “personajes que no se esperan en este tipo de competencias” como Guillermo Andino y Topa.

Guillermo Andino

Quiénes serán los jurados de MasterChef

Donato De Santis ya no formará parte de MasterChef. El histórico jurado se despidió del reality en la última final y, desde entonces, comenzaron las especulaciones sobre quién sería el chef que lo reemplace en la terna de jurados. Además, lo acompañaron los rumores de las posibles salidas de sus compañeros Damián Betular y Germán Martitegui.

Frente a esta ausencia de peso que se dará a partir de la siguiente temporada, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que "Telefe y Box Fish ya están trabajando en la vuelta de Masterchef Celebrity. Se vienen cambios en el programa y a esta hora peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui porque todavía no los han llamado”.

“Y no solo eso sino que ya han convocado a un casting de jurados importantes de la gastronomía que competirán por un lugar en el ciclo que conducirá Wanda Nara”, continuó. Además, dio a conocer que "el casting será el 18 y 19 de julio y se cree que en septiembre podría llegar a empezar esta nueva temporada”.

De acuerdo a lo que dicen desde el canal, "se busca reemplazo para Donato de Santis pero todavía a mí ni Damián ni Germán me confirman que los llamaron. ¿No será que cambia el jurado?”, indicó el periodista.

“Me hablan desde mi fuente de Telefe de un casting donde estarán Mauricio Asta, Dolli Yrigoyen y Maru Botana pero Dolli me niega haber recibido llamado del canal”, concluyó Juan Etchegoyen sobre los posibles nombres que se podrían sumar.