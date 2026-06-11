El momento en el que Marcelo Benedetto abandonó un móvil para sacarse una foto con Shakira.

En la previa de la primera de las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026 , en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Marcelo Benedetto protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada. Todo ocurrió cuando dejó el micrófono en vivo y volvió con una selfie junto a Shakira .

El periodista argentino que hace labores desde el campo de juego para la señal de DSports, giró la cabeza y vio a lo lejos a la cantante colombiana caminando por el césped junto a su equipo. Shakira acababa de terminar los ensayos del show con el que abrió el torneo este jueves 11 de junio, una presentación que tuvo una duración aproximada de 15 minutos.

Lo que siguió duró apenas unos segundos, pero alcanzó para generar un video que se viralizó en minutos. Benedetto le avisó al aire a sus compañeros de transmisión lo que estaba a punto de hacer y soltó el micrófono con una frase que quedó registrada: “Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, la voy a buscar a Shakira”.

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Las imágenes mostraron cómo el periodista se abrió paso entre el personal de seguridad de la artista, caminó directo hacia ella y la detuvo por unos segundos para pedirle la foto. Shakira reaccionó con calma, accedió sin dudar y posó sonriente junto a él. En ningún momento se interrumpió la transmisión: el camarógrafo que acompañaba a Benedetto capturó toda la secuencia.

El video viral

Marcelo Benedetto celebró la misión cumplida con humor y comparó el momento con otro encuentro que había tenido años atrás con Mike Tyson. Cerró su cobertura desde el césped del Azteca con la satisfacción de quien sabe que acaba de protagonizar algo difícil de repetir.

No es la primera vez que el periodista aprovecha una cobertura para cruzar la línea entre el rol profesional y el de fanático. Tiempo atrás, durante los preparativos de una final de la UEFA Champions League, Benedetto había hecho exactamente lo mismo con Dua Lipa. El antecedente circuló en paralelo al nuevo video y terminó de construir una imagen recurrente alrededor de su figura.

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@m_benedetto y SHAKIRA en el Azteca, a menos de 24 horas del inicio del #MundialEnDSPORTS.



Ya tenía una con Dua Lipa... #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/0EnGWCpnsk — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Las reacciones ante el episodio del Azteca fueron variadas. Muchos usuarios celebraron la espontaneidad del periodista y aseguraron que, en su lugar, habrían hecho lo mismo. Otros, en cambio, consideraron que la actitud fue reprochable y poco profesional para alguien que estaba en el aire durante uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

Shakira fue una de las figuras centrales de la ceremonia inaugural que se realizó este jueves 11 de junio en el Azteca. El torneo que arrancó esta tarde es el primero en la historia que se disputa en tres países de forma simultánea: Estados Unidos, México y Canadá. El partido que abrió la competencia tuvo como ganador a México contra Sudáfrica por 2 a 0.

La cantante, por su parte, presentó “Dai, dai”, el tema oficial del Mundial 2026, durante la ceremonia inaugural del torneo. La canción, concebida como un himno multilingüe, promueve la unión y la superación colectiva, y marca el regreso de la artista a la escena mundialista tras su recordada participación en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” y su ausencia en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. La colaboración entre la colombiana y el cantante nigeriano Burna Boy resalta la diversidad cultural, en sintonía con el espíritu de la Copa del Mundo.