Jesica Cirio editó la foto de su primera ecografía y el detalle llamó la atención

La modelo compartió una imagen en sus historias de Instagram que generó repercusión en sus fanáticos. Qué apareció en la foto.

Jesica Cirio quedó expuesta en las últimas horas con un posteo particular donde mostró una imagen de la ecografía del niño que espera fruto de la relación con Nicolás Trombino . Sin embargo, lejos de ser una fotografía simple del proceso de embarazo, hubo un detalle que no pasó desapercibido y generó un sinfín de opiniones.

Es que la ecografía mostraba al pequeño niño que fue anunciado en abril del corriente año, luego de una relación que comenzó a circular en agosto de 2025. En la imagen que sorprendió en su cuenta personal de Instagram, la modelo le agregó una pesa en las manos del bebé, por la pasión de ella a lo fitnes.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), se refirió a su etapa embarazada y a la filtración de la noticia de su embarazo. “Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel (de Brito) porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni a mi nena. Le pedí, por favor, que me espere aunque sea a contárselo a Chloe. Así que me fui corriendo a contárselo antes de que lo diga, él se enteró apenas salí de la clínica”, contó.

Bebe de Jessica Cirio

Por otra parte, habló sobre el vínculo con su novio: “Nos conocemos hace menos de un año y no convivimos, por lo menos por ahora. Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada”. “Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito, vivimos a distancias bastante grandes y, bueno, ya se acomodará en un tiempo más, con algunas charlas que nos quedan por delante”, concluyó.

El video entrenando que generó polémica

“Con un enfoque seguro para cuidar mi cuerpo, mi bebé y seguir sintiéndome fuerte”, expresó la modelo en sus redes sociales entrenando durante su embarazo.

En ese contexto, los seguidores opinaron con dureza: “¿Qué necesidad de hacer fuerza estando embarazada?”. Ante esto, Jésica respondió: “Las rutinas están súperaprobadas por mi entrenadora y mi médico. Soy una persona que toda la vida hizo deporte por eso en mi caso no está contraindicado en el embarazo”.