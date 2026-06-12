Ponen en duda que Shakira haya participado de la apertura del Mundial: ¿hubo una doble?

Pasó la primera de las tres ceremonias inaugurales en el estadio Azteca, México , donde estuvieron presentes músicos de renombre como J Balvin, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules y varios bailarines que colmaron el centro de la cancha para desplegar una importante coreografía que no mostró fisuras.

El estadio estalló de emoción y prestó suma atención cuando apareció Shakira con un micrófono en las cercanías al escenario y comenzó a cantar la canción Dai Dai, junto al artista nigeriano Burna Boy . Sin embargo, más allá de la fascinación, quienes siguieron la ceremonia a través de medios de comunicación se preguntaron: ¿Era Shakira ?

Lo cierto es que en las redes sociales se formaron un montón de hipótesis en torno a la presentación. Rápidamente, analizaron su postura en el escenario y sacaron deducciones sobre su imagen: “¿No era Shakira la que se presentó? Esto es lo que ha estado diciendo la mayoría del público, diciendo que la que se presentó no tenía los rasgos de Shakira, y bueno gente, el público ha subido estas fotos haciendo comparación”, esbozaron algunos creadores de contenido junto a imágenes de la presentación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marenza Te cuenta (@marenza_te_cuenta_)

En esta línea y analizando la situación, una experta en lenguaje corporal, de nombre Maryfer Centeno, analizó: “Porque no parece ser Shakira, porque en lugar de tener el pelo normal que ella tiene, parece que trae peluca. Fíjate dónde están las entradas, siento que la peluca es un argumento poderoso. Los lentes, no dudo que sean parte del look, pero ¿no le parece extraño que solo ella use lentes? La expresión facial, pero también la velocidad al bailar. Yo considero que no ha sido la aparición más afortunada de Shakira, podría no ser, podría”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MaryFer Centeno Grafologa (@maryfer_centeno)

Qué dijo Shakira

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió en su cuenta personal de Instagram tras la presentación. Luego, agregó: "Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.