El error viral de Lizy Tagliani que hizo reír a todos

La comediante compartió un video en sus redes sociales donde contó una historia particular, donde quiso sorprender a su hijo Tati pero terminó protagonizando un blooper.

Lizy Tagliani compartió un video particular en sus redes sociales con una historia particular que hizo estallar de risas a todos sus seguidores. Lo que quiso ser un gesto hermoso para su hijo Tati , a quien adoptó junto a su esposo, Sebastián Nebot , terminó convirtiéndose en un blooper.

“Todos amamos a Messi , ¿verdad? Estamos fanatizados, amamos a nuestro equipo argentino, no hay duda. Estamos ahí acompañando y haciendo el aguante”, dijo con entusiasmo en la filmación donde compartió la historia. Por otra parte, dejó en claro que quiso sorprender con la compra de un objeto: “Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, Tati ”.

Sin embargo, hubo un detalle que se convirtió en error y la expuso: “Antes de ser mami, fui trava”. A esta situación la relacionó con su historia de vida: “Pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short que le quedaba espectacular”.

Lizy Tagliani camiseta Racing

“Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava!”, dijo y comparó con el presente: “No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta”.

Al ver el local con los colores celeste y blanco, Tagliani tomó una camiseta, la compró y se la llevó a su casa. “Se lo mostré a Sebastián re contenta... Y bueno, ahí me explicó todo”, contó aunque la historia tendría un giro inesperado: lejos de comprar la camiseta del seleccionado, adquirió una prenda del Racing Club de Avellaneda.