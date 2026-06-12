Las primera imágenes de "Villaflor", la nueva película de Verónica Llinás y Peter Lanzani.

La plataforma presentó el filme que se terminó de rodar esta semana y que significa una fuerte apuesta por un thriller político.

Netflix finalizó el rodaje de "Villaflor" , la nueva película de Santiago Mitre, con Verónica Llinás en el papel de Azucena Villaflor y Peter Lanzani como el teniente Alfredo Astiz. El film, que se filmó íntegramente en Argentina, contó con 12 semanas de producción en locaciones de Buenos Aires y siete municipios del conurbano bonaerense. La obra tiene asegurado su estreno global en 2027 en la plataforma y constituye uno de los títulos con mayor despliegue logístico y pensados para el mercado internacional del cine argentino de los últimos años.

La producción, desarrollada por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), integra a un elenco internacional donde destaca Camille Cottin como Alice Domon, junto a Soledad Villamil, Valeria Lois y un amplio reparto que incluye a figuras como Susana Pampin y Enrique Piñeyro. El rodaje abarcó centros neurálgicos de la capital y partidos clave como Avellaneda, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa, configurando uno de los movimientos de equipo más extensos para el género de thriller político en el mercado local reciente.

La narrativa del film se ancla en los hechos de 1977, cruzando el espionaje y el drama histórico. A través de la figura del “Rubio” Astiz, agente infiltrado en la iglesia de la Santa Cruz, y el proceso de transformación de Azucena Villaflor, la película proyecta en pantalla la creación de las Madres de Plaza de Mayo.

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Las decisiones de casting y el abordaje de hechos reales posicionan al proyecto como un probable referente en el segmento de producciones basadas en episodios determinantes de la historia argentina dirigidas a audiencias globales.

Los detalles del nuevo filme

El plan de rodaje de Villaflor se extendió por un calendario ininterrumpido de 12 semanas, implicando operaciones simultáneas en espacios urbanos y suburbanos. El control de arte estuvo a cargo de Micaela Saiegh, mientras que la dirección de fotografía fue diseñada por Javier Juliá. El guion, desarrollado conjuntamente por Mitre y Mariano Llinás, consolidó el primer cruce de ambos en esta temática con alto potencial de exportación. El liderazgo en producción corresponde a Agustina Llambi Campbell, Mitre y Didar Domehri, asegurando respaldo tanto argentino como francés y ratificando la tendencia de acuerdos de coproducción binacional orientados a plataformas.

El casting reunió a más de 40 intérpretes, organizados en torno a la representación del núcleo fundador de las Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas figuran Alicia Guerra, Vivian El Jaber y Juliana Muras, lo que subraya el peso coral que aporta el proyecto frente a esquemas previos más centrados en relatos individuales.

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Netflix ha confirmado el estreno de Villaflor para 2027, impulsando así el posicionamiento internacional del cine argentino en el terreno de dramas políticos contemporáneos. Con dirección artística de Santiago Mitre y un guion validado por Mariano Llinás, la película explora en paralelo dos líneas narrativas: la operación de infiltración de Astiz y el surgimiento de una nueva modalidad de resistencia civil en dictadura.

Villaflor, con rodaje concluido en junio de 2026 y lanzamiento fijado para 2027, se incorpora como pieza central en la política de impulso global al cine de investigación histórica de Netflix para la siguiente temporada.