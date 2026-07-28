Quién fue la mediática que tildó de "muy mala persona" a Nicolás Cabré

En medio del duelo que atraviesa el actor por el fallecimiento de su hermano, una famosa cantante disparó contra el ex de La China Suárez y contó cómo fue trabajar con él.

Flor Vigna quedó envuelta en un escándalo tras disparar contra Nicolás Cabré. La cantante que forma parte de La Casa de los Famosos en México recordó una experiencia junto al actor cuando participó de Mi hermano es un clon y, sin vueltas, lo describió como "muy mala persona".

Los dichos de la cantante no cayeron muy bien en los seguidores del actor ya que se dieron en un momento de duelo de Cabré tras la muerte de su hermano, Duilio . Claro está que ella desconocía de tal información ya que se encuentra aislada en el reality sin el acceso a celulares y redes sociales.

“En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”, le dijo a una compañera dentro de la casa, sin mencionar el nombre del actor en ningún momento. Pese a evitar referirse directamente a Cabré, en la Argentina rápidamente se relacionó el descargo de Vigna contra el actor ya que ambos compartieron elenco entre finales de 2018 y 2019.

La artista fue más lejos y contó cómo vivía esa tensión desde adentro, en un rol que le exigía exactamente lo contrario de lo que sentía. “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”, dijo. Y cerró con una autocrítica sobre su propia actitud en aquel momento: “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa”.

Flor Vigna contra Luciano Castro

La separación de Luciano Castro y Flor Vigna se dio en febrero de 2024. Sin embargo, la cantante volvió a hacer referencia al vínculo y dejó entrever en más de una oportunidad que la relación le dejó heridas y que atravesó momentos difíciles durante esa etapa de su vida.

Todo salió a la luz a partir de una entrevista que brindó en México, donde respondió sin filtros a una consulta sobre una experiencia personal que marcó su vida amorosa. Al recordar aquel episodio, contó cómo descubrió la infidelidad de su expareja.

“A mi me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica te extraño no, decía como ‘jaja que lindo' pero bueno me quede ahí, me huele mal y bueno entonces me tenté y lo revisé cosa que no hacía nunca y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella”, lanzó Flor.

Luego, explicó que revisar el teléfono nunca había sido una costumbre suya, aunque en esa ocasión la sospecha fue más fuerte y decidió hacerlo: “Como que ella decía ‘soñé con vos’ pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel, me dijo ‘qué te pasa’ le dije bueno, ‘cometí el error de revisar tu celular y vi esto me dijo no, te juro que es una compañera que nada que ver ’”.