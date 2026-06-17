Estremecedor: el regalo que Flor Vigna le hizo a Oliver Tree quedó intacto tras la tragedia en Brasil

La actriz y cantante argentina le había hecho un llamativo regalo que se encontró intacto entre los restos del trágico accidente de helicópteros.

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree en el choque entre dos helicópteros en Brasil, generó gran conmoción entre el mundo de artistas e influencer que lo conocieron. En las últimas horas, y tras confirmarse las identidad de los cuerpos, se conoció un estremecedor detalle sobre un regalo que el artista había recibido días antes.

Entre quienes despidieron a Oliver Tree se encontraba la cantante y bailarina, Flor Vigna , quien se lamentó profundamente por su partida: " Era un ángel loco en la tierra ", escribió en redes sociales y compartió un encuentro que tuvieron semanas atrás en México.

Oliver era la única víctima fatal que restaba identificar hasta hace unas horas atrás, pero gracias a material dental que se envió desde Estados Unidos para su comparación se pudo constatar.

En medio del dolor, un hallazgo inesperado sumó aún más impacto a la tragedia: la valija del cantante estadounidense fue lo único que se salvó del fuego, y adentro estaba una campera multicolor que le regaló la argentina.

Vigna le había regalado una colorida campera que sobrevivió a la explosión y el fuego. La imagen de la valija del artista fue compartida por un periodista en su cuenta de Instagram, donde relató cómo fue el brutal choque de los helicópteros que terminó con seis víctimas fatales.

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La despedida de Flor Vigna a Oliver: "Lo conectada que estaba su alma con algo más grande"

Un día después del trágico accidente, la cantante y bailarina manifestó su dolor y gratitud hacia el intérprete "Life Goes on", recordando los momentos vividos juntos y el efecto de sus palabras en su vida personal y profesional.

"Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paro de alentarme a que supere mis miedos, siempre me hablo de que la libertad es más importante que la aprobacion y lo importante q es jugártela sin importar el q dirán", comenzó su extensa despedida.

"Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra, no paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica", continuó.

En su posteo, donde se la ve posando con Oliver, también está el video del momento en que le regala la campera multicolor y él se emociona al ver el número 14, su favorito, estampado en el regalo. En estos segundos, se puede ver como se funden en un abrazo y demuestra así la gran relación que mantenían.

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A modo de cierre, se mostró devastada por la noticia: "Qué triste todo". "Me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no", concluyó.

¿Premonición? Las estremecedoras coincidencias entre los videos de Gaspi y su trágica muerte

Gaspi viajaba junto al cantante Oliver Tree, y los productores Lucas Brito Chaves y Lucas Vignale cuando sufrieron el fatal choque de helicópteros. La muerte de los artistas generó un profundo dolor y conmoción entre quienes los conocían y sus seguidores.

En medio de la conmoción por su muerte en este trágico accidente, comenzaron a aparecer algunas especulaciones en torno a lo que muchos catalogan como "premonición" y una serie de coincidencias entre su último cortometraje titulado "La vuelta de Gaspi" -publicado el 23 de diciembre de 2024 -y el video "Gaspi camino a la velada", con el accidente aéreo del que fue víctima.

Uno de los videos más comentados es La vuelta, en el que el creador habla sobre el impacto de internet, las críticas y la presión de exponerse ante millones de personas. Pero un fragmento rápidamente se volvió viral este domingo: aparece el número "06-14", que coincide con la fecha en la que murió, el 14 de junio (sexto mes del año).