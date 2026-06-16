La compleja tarea para identificar los cuerpos de Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree: qué confirmaron los peritos

Pasaron dos días del trágico choque de dos helicópteros en Brasil y al familia de los jóvenes argentinos esperan poder repatriarlos. Qué se sabe.

A dos días del trágico accidente ocurrido en Brasil, continúa la investigación por el choque de dos helicópteros en el que murieron el youtuber Gaspi y el director Lucas Vignale , ambos argentinos. Allí además perdieron la vida Oliver Tree , cantante estadounidense. Este lunes los peritos forenses confirmaron detalles acerca del trabajo para identificar los cuerpos.

Según informó el Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil, los cuerpos de Gaspar Prim Díaz "Gaspi" y Vignale fueron identificados a través de un análisis de huellas dactilares, debido a que se encontraban carbonizados, producto del incendio del helicóptero en el que viajaban.

El accidente, que dejo un saldo de seis muertos este domingo, es investigado por la policía y se busca conocer si hubo irregularidades en el plan de vuelo.

En el caso de Oliver Tree, que se conoció viajaba en el mismo helicóptero, los peritos no lograron confirmar hasta el momento su identidad ya que su cuerpo se encuentra carbonizado por completo. Frente a esta situación el equipo no descarta realizar estudios más complejos, como comparación de registros dentales y ADN.

El cantante de "Life goes on" es la única víctima que falta identificar. En tanto las otras personas que iban a bordo, Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota), productor musical brasilero, ya fue velado y sus restos fueron cremados.

oliver gaspi

Hacia dónde apunta la investigación por el choque de helicópteros

Fuentes policiales confirmaron que uno de los helicópteros pertenecía a un abogado amigo de las víctimas. En este sentido, la policía investiga si hubo incumplimiento del plan de vuelo y está a la espera de los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

El jefe de la Comisaría 42 reveló que el camino de la investigación apunta a este plan: "precisamente para poder verificar si hubo comunicación con la torre de control y si las aeronaves respondían, navegando por sus respectivas aerovías, porque en realidad no las vemos, pero existen aerovías que corresponden a las calles que estas aeronaves deben respetar".

"La familia está devastada. Quiero saber qué pasó, porque me dijeron que uno de los helicópteros no estaba en condiciones de volar", dijo Eduardo Corrêa, tío de Lucas. Las otras dos víctimas son los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, que manejaban las aeronaves.

helicoptero gaspi

Cuándo podrán repatriar el cuerpo de los argentinos Gaspi y Lucas

Según trascendió en las últimas horas, la Policía de Brasil tendrá alrededor de una semana para liberar los restos. El traslado correrá por cuenta de la familia de Gaspi y se realizará en los tiempos que determinen, teniendo en cuenta que se deben presentar un gran número de papeles.

Cabe recordar que el consulado no tiene injerencia directa en este trámite, por lo cual el traslado correrá por cuenta de la familia en los tiempos que determinen.

gaspi lucas vignale

"Se necesitan tres certificados. Es mucha data. Muchos trámites. Esto podría salir desde 5 mil a 10 mil dólares porque no se encarga tampoco el Estado brasileño. Se encargan las empresas privadas, funerarias", explicó la periodista Lucía Baldi en Desayuno Americano.

Desde la página del Consulado se resalta que no otorga permisos, ni afronta gastos para el repatrio de restos humanos a la República Argentina y que "los deudos o personas responsables deben coordinar el embarque con la casa funeraria y la aerolínea directamente".