Se conoció la última foto de Oliver Tree y Gaspi antes de su trágica muerte en Río de Janeiro

La muerte del youtuber argentino y el cantante estadounidense en un choque de helicópteros generó gran conmoción. La impactante imagen.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó una fuerte conmoción en el mundo de las redes sociales. El youtuber argentino , de 23 años, fue identificado como una de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. También fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree , el director argentino Lucas Vignale y el brasilero Lucas Brito Chaves, junto a los pilotos de ambas aeronaves.

Uno de los helicópteros involucrados en el trágico choque era un Eurocopter AS 350 B2, el cual explotó al impactar contra el suelo . Las llamas alcanzaron vehículos estacionados en el sector y generaron una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

La última foto conocida de Oliver Tree junto al youtuber argentino Gaspi conmocionó al fandom de ambos artistas, ya que se trata de una imagen, capturada durante su paso por Río de Janeiro con el Cristo Redentor . Esta imagen fue compartida por Getter , mejor amigo del cantante estadounidense.

También circuló en redes la foto del argentino con una fan en las calles de Río. La joven compartió en su cuenta de X el encuentro, lo que cobró un valor inesperado en tan sólo horas, pero aún así la imagen del Cristo Redentor se encuentra cargada de significaciones.

gaspi oliver cristo redentor

El mensaje de Oliver a su amigo sobre su trabajo en Brasil

En el intercambio revelado, Tree le compartió a su amigo la fotografía tomada frente a la icónica estatua del Cristo Redentor iluminada en medio de la niebla, donde se puede ver al músico posando junto a Gaspi. Acompañando la imagen, el artista estadounidense detalló: "Esta fue una toma de la película de hoy, pero he tenido muchas experiencias surrealistas y conectando con personajes divertidos en el camino".

Oliver le describió a Getter el frenético ritmo de su estadía en tierras cariocas. "La gira ha estado de locos, estoy en Río de Janeiro grabando música y filmando todos los días", le escribió el músico, y agregó un dato clave sobre la incorporación del equipo argentino al rodaje: "Algunos de mis amigos volaron desde Argentina y estuvieron filmando".

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El último video del productor que murió junto a Gaspi

Esta no fue la única imagen que generó sensaciones encontradas. El productor Lucas Vignale, de 27 años de edad, publicó un video donde se lo podía ver con el famoso Cristo Redentor de fondo, en un ambiente nocturno.

La imagen, acompañada de música techno, sugería que el creador de contenido estaba realizando una filmación en ese icónico lugar turístico. En la descripción del posteo, Vignale utilizó la etiqueta "#dios", lo que generó miles de comentarios de despedida de sus seguidores. Actualmente, el posteo ha alcanzado más de un millón de 'me gusta'.

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Fue el DJ Getter, amigo y productor de Oliver, quien reveló que ambos artistas se encontraban juntos en el rodaje de una película. En su publicación, el hombre expresó su conmoción con un texto superpuesto: "Anoche literalmente estábamos mensajeándonos sobre su gira y preguntándonos cómo estábamos".

Este ambicioso proyecto audiovisual en Brasil era concebido como una escala dentro de un itinerario mucho mayor. Según había adelantado el cineasta Lucas Vignale en un video previo a la tragedia, el grupo tenía proyectado viajar próximamente a Estados Unidos en el marco del Mundial.