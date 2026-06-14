Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Tenía 23 años y era una de las figuras jóvenes más populares de las redes sociales. El accidente también dejó entre las víctimas al productor argentino Lucas Vignale.

La muerte de Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como Gaspi, generó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en el mundo de las redes sociales. El youtuber argentino , de 23 años, fue identificado como una de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

El siniestro se produjo alrededor de las 8:59, hora local, en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Según los primeros reportes, una de las aeronaves cayó en el estacionamiento privado de un complejo comercial y provocó un incendio de gran magnitud, mientras que el segundo helicóptero impactó a unos cien metros del lugar.

Las autoridades locales informaron que el accidente dejó seis personas fallecidas. Entre ellas se encontraban dos argentinos: Gaspi y el productor audiovisual Lucas Vignale, de 28 años. También fue mencionado entre las víctimas el cantante estadounidense Oliver Tree, reconocido por temas como “Life Goes On”.

Gaspi

El personaje que se volvió viral con un saludo

Gaspi había logrado construir una identidad propia en internet a partir de videos espontáneos, entrevistas callejeras y situaciones improvisadas con desconocidos en las calles de Buenos Aires. Su saludo “buenass”, pronunciado con una voz grave y muy particular, se convirtió rápidamente en una de sus marcas registradas.

Con ese estilo directo, descontracturado y provocador, Gaspar Prim Díaz empezó a ganar popularidad entre los usuarios más jóvenes. Sus contenidos circulaban con fuerza en distintas plataformas y en Instagram acumulaba cerca de tres millones de seguidores.

En sus redes sociales, el propio Gaspar había definido a Gaspi como un “personaje” diferente, llamativo y con una impronta muy personal. También había reconocido que, aunque ese personaje le permitió llegar a muchísima gente, sostenerlo no siempre era fácil.

Según había contado, a través de Gaspi podía mostrar partes de su historia personal de una manera divertida, pero también sincera. Esa combinación entre humor, exposición y cercanía fue una de las claves de su crecimiento en redes.

Su salto internacional en la Velada del Año

En 2025, Gaspi alcanzó una notoriedad todavía mayor al participar en la “Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. Allí enfrentó al español Perxitaa, en una pelea que terminó con derrota por nocaut técnico en el primer asalto.

Aunque el resultado deportivo no fue favorable, su paso por el evento le permitió ampliar su audiencia y ganar reconocimiento fuera de Argentina. La participación en uno de los eventos más vistos del streaming hispano consolidó su lugar como una de las figuras argentinas con mayor proyección dentro del entretenimiento digital.

Tras conocerse su muerte, cientos de seguidores lo despidieron en redes sociales con mensajes de tristeza, recuerdos y agradecimiento. Muchos destacaron las risas que generó durante los últimos años y el lugar que ocupó como compañía para quienes seguían sus contenidos a diario.

“Gracias por todas las risas durante todos estos años, gracias por ser el apoyo que a veces necesitaba para distraerme de la realidad y olvidar mis problemas. Descansá en paz, Gaspar”, escribió uno de sus fanáticos.

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Lucas Vignale, el productor argentino que también murió en el accidente

Entre las víctimas también se encontraba Lucas Vignale, un cineasta argentino nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1997. Tenía 28 años y contaba con un amplio recorrido dentro de la industria audiovisual, especialmente entre el cine independiente, la realización de videoclips y producciones vinculadas a la música urbana.

A lo largo de su carrera trabajó en proyectos relacionados con artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap. Junto a Lorenzo Ferro coescribió y codirigió La Pasión, estrenado en 2024, su primer cortometraje.

Su obra más reciente y reconocida fue El tren fluvial, su debut en el largometraje, también realizado junto a Ferro. La película fue destacada en la sección Perspectives del Festival de Berlín de 2026 y narraba las ambiciones frustradas de un niño argentino.

Antes de dedicarse de lleno al mundo audiovisual, Vignale también tuvo un paso por el rugby y formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. Tras conocerse la noticia de su muerte, la institución lo despidió con un mensaje de acompañamiento para su familia y amigos.

Lucas Vignale y Gaspi

Las últimas publicaciones antes de la tragedia

El vínculo entre Gaspi y Lucas Vignale había quedado reflejado en distintas publicaciones en redes sociales. Después de la participación del youtuber en la Velada del Año, Vignale le dedicó un mensaje de apoyo en el que habló de la experiencia compartida y del aprendizaje más allá del resultado deportivo.

Horas antes del accidente, el productor audiovisual había compartido imágenes de su estadía en Río de Janeiro. Entre ellas publicó una fotografía del Cristo Redentor cubierto por niebla, acompañada únicamente por la palabra “#Dios”. También difundió una imagen de Gaspi recostado frente al mar, en una terraza con vista a la costa carioca.

De acuerdo con las primeras informaciones, los equipos de emergencia hallaron cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves. Minutos después encontraron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto.

El fuego también alcanzó una estación de carga y destruyó cerca de veinte automóviles eléctricos que se encontraban en el estacionamiento del complejo comercial.

La noticia golpeó de lleno al universo digital argentino, donde Gaspi se había convertido en una figura reconocida por su humor callejero, su estilo irreverente y una forma de comunicar que conectó especialmente con el público joven. Su muerte, a los 23 años, provocó una profunda tristeza entre seguidores, colegas y amigos.