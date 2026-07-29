Impactante operativo de rescate de casi 200 turistas varados en la nieve

Dos personas fueron hospitalizadas con signos de hipotermia. Más de 30 personas esperan aún a los brigadistas.

Un fuerte temporal de nieve sorprendió en la tarde del martes a varios grupos de turistas en la zona del Balcón del Pissis , una suerte de oasis con lagunas y flamencos en la alta montaña de Catamarca, lo que complicó su regreso a la ciudad y obligó a las autoridades a desplegar un inédito operativo que permitió este miércoles rescatar a más de 160 personas y localizar a otras 36 .

Los turistas se desplazaban en distintas camionetas por un camino minero del cerro cuando fueron sorprendidos por el viento blanco que en pocos minutos dejó literalmente varados a los vehículos, por lo que tuvieron que aguardar la llegada de tractores y retroexcavadoras de gran potencia para poder despejar las rutas y posibilitar su circulación.

Ante la emergencia, las autoridades de Catamarca organizaron un megaoperativo de rescate que incluyó a brigadistas de Defensa Civil, policías, bomberos, baquianos, ambulancias y al que se sumaron también efectivos de Gendarmería Nacional con móviles y drones para localizar a la gente perdida.

Desde las 4 de la madrugada de este miércoles hubo "ingresos incesantes" de pacientes al hospital de Fiambalá, que recibió a unos 42 turistas rescatados, de los cuales solo uno quedó internado, según lo informado por el jefe médico Omar Arce.

Arce señaló que afortunadamente no pasó "nada grave", dado que la mayoría se retiró porque padecían hipotensión, cuadros de ansiedad y fobia porque "la situación que han pasado ha sido crítica".

El médico precisó a radio San Francisco que ante la emergencia se movilizaron varias ambulancias del SAME y combis para trasladar a los pacientes hacia el hospital que seguía en alerta a la espera de la llegada de más turistas varados.

El reporte actualizado

En su último reporte de esta tarde, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) precisó que había logrado rescatar a 163 turistas. De ese total, indicó 131 personas fueron asistidas en el campamento base y otras 32 quedaron a resguardo en un refugio en Tres Quebradas, mientras los 36 restantes aguardaban la llegada de los brigadistas para iniciar el descenso.

El operativo comenzó el martes por la noche cuando se pudo "localizar y mantener comunicaciones con todos los turistas varados" para poder bajarlos de la montaña.

En ese sentido, el COE explicó que en principio los turistas eran llevados hasta la base operativa en el kilómetro 0, donde se encuentran equipos médicos que los revisan y dan contención.

Del operativo participan Defensa Civil de Tinogasta, de Fiambalá y del Gobierno de Catamarca, Vialidad Provincial, Bomberos Voluntarios, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Salud, baqueanos, rescatistas, una constructora local y la empresa minera Zijin-Liex, que colaboran de manera conjunta para garantizar la asistencia y el traslado seguro de todas las personas afectadas por el intenso temporal de nieve.

También la Gendarmería Nacional tuvo activa participación en los rescates dado que además aportó un helicóptero, drones y vehículos especiales para circular en nieve.

Dos derivados con principio de hipotermia

Las autoridades confirmaron que al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud porque presentaban principio de hipotermia.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, coordinaba el operativo desde la base operativa ubicada en el kilómetro 0 del camino al Balcón del Pissis donde explicó, se instaló "el comité de emergencia" para monitorear el rescate de los turistas "que están en distintos puntos".

"Hemos localizado casi 20 camionetas en el kilómetro 18, donde está el grueso de las personas afectadas, y una familia en el kilómetro 20 con la que estamos en contacto permanente". precisó el funcionario en diálogo con El Ancasti streaming.

Si bien durante la madrugada el operativo logró rescatar a los primeros turistas, esta mañana la labor continuaba a toda marcha. Alrededor de las 9, el ministro reportó que ya habían logrado bajar "96 personas entre el campamento Tres Quebradas y el km 0" mientras esperaban evacuar a un grupo de entre 70 y 80 personas más.

Los grupos rescatados fueron trasladadas en principio para su atención hacia la sede en la montaña del proyecto minero de Zijin-Liex, donde según el ministro "están fuera de peligro".

"Solamente dos personas fueron derivadas a Capital con cuadro moderado de hipotermia. Las demás fueron observadas acá y están fuera de peligro", remarcó el ministro.

Si bien dijo que ahora "no es momento de echar culpas", Natella estimó que cuando se termine el rescate y todos regresen a la ciudad analizarán "las medidas que haya que tomar" ante la posibilidad de que el grupo que llevó a los turistas a la zona no hay tenido en cuenta las alertas climáticas emitidas en la provincia.

Al respecto, dijo que "la gente que haya infringido las alertas que se han dado, tanto de Defensa Civil como de la Municipalidad de Fiambalá en tiempo y forma, tendrá consecuencias. También para prestadoras de turismo que han desobedecido esas indicaciones".