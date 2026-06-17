En Argentina se pagan 150 tributos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales

Respecto del 2025 son cinco tributos menos que se derogaron junto con la reforma laboral. El IVA es el principal recaudador.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en Argentina se pagan 150 diferentes tipos de impuestos, tasas y derechos. Se trata de cinco imposiciones menos que en 2025, todas como consecuencia del paquete de reforma laboral, que incluyó la derogación de algunos tributos.

"Independientemente de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos", señala el reporte conocido esta semana.

El estudio hace un recuento de todos los tipos de impuestos que se abonan a nivel nacional, provincias, tasas y derechos municipales de 33 ciudades importantes.

Es de recordar que mientras las Provincias y Nación pueden constitucionalmente cobrar impuestos, es decir, gravar manifestaciones de riqueza para sostener los gatos del Estado, los municipios solo pueden cobrar tasas como contraprestación de servicios.

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A pesar de ello, algunos fallos judiciales en las provincias, sobre todo la de Buenos Aires, ha autorizado a las comunas a cobrar impuestos. Se trata de la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) de empresas, que toma la misma base imponible que la de Ingresos Brutos, es decir, la facturación.

En rigor, ese importe debería cubrir solamente el costo del supuesto servicio realizado por los municipios. De hecho, el algunos casos de empresas que hay presentado cuestionamientos y obtenido resultados favorables, los intendentes han tenido problema para especificar cual es el servicio que ofrecen con la TISH.

A pesar de la alta dispersión de impuestos, en rigor, de acuerdo con el IAEF, solo seis imposiciones recaudan el 85% del total consolidado nacional.

"Considerando una proyección de recaudación tributaria consolidada del 26,6% del PBI para todo el año 2026, IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Impuesto a las Ganancias, Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, Impuesto a los débitos y créditos bancarios y la Tasa por inspección de seguridad e Higiene Municipal (TISH), aportarían el 85% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina", dice el trabajo.

El mismo indica que "si a los seis tributos mencionados se les agregan el Impuesto a los combustibles, los Derechos de importación y exportación y “Otros tributos municipales”, se tiene que el 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en diez tributos, siete de los cuales son nacionales, uno provincial y dos municipales".

El IVA es el principal aportante

Al hacer el análisis de la importancia relativa de cada tributo en la recaudación tributaria consolidada, el IVA es el principal aportante con un 25%, seguido de Aportes y Contribuciones con un 19%.

El tercer lugar es ocupado por el Impuesto a las Ganancias de personas físicas y jurídicas con un 18%.

El Impuesto provincial a los Ingresos Brutos participa con el 14,7%, el impuesto a los Créditos y Débitos en cuentas corrientes con el 6% y la Tasa de inspección, seguridad e higiene municipal con el 2,6%.