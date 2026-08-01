Neuquén apuesta a bajar impuestos para impulsar la inversión, el comercio y el empleo

Detalles del plan de alivio fiscal que el gobierno comunal de Mariano Gaido, aplica desde hace casi 7 años. La política pública sostenida que llegó para quedarse.

En tiempos donde abrir un comercio, invertir o comprar un vehículo representa un esfuerzo cada vez mayor, la Municipalidad de Neuquén decidió profundizar una política que busca aliviar la carga tributaria y generar incentivos para la actividad económica. La estrategia combina eliminación de tasas, beneficios para nuevos emprendimientos, exenciones para empresas y programas destinados a fortalecer el consumo dentro de la ciudad.

En diálogo con este cronista, el intendente Mariano Gaido , explicó que “estas medidas forman parte de una política sostenida por nuestra gestión, basada en una administración con equilibrio fiscal y orientada a acompañar al sector privado”.

"En los casi siete años de gestión eliminamos 52 tasas del sistema tributario de la ciudad. Eso es muchísimo", destacó el mandatario comunal.

Habilitaciones comerciales

Entre ellas mencionó “la habilitación comercial gratuita durante el primer año para quienes abran un nuevo comercio en la capital neuquina, una medida que busca reducir los costos iniciales de quienes deciden emprender”.

Sebastián Fariña Petersen

“A ese esquema se suma la exención del pago de la licencia comercial para los frentistas alcanzados por la obra de la avenida Mosconi y el programa "Ponete la 10", mediante el cual los vehículos cero kilómetro comprados en concesionarias de Neuquén quedan exentos del pago de la patente durante diez meses”, agregó.

"Quien abre un nuevo comercio en la ciudad no paga una sola tasa y durante un año no abona la licencia comercial", sentenció.

El funcionario explicó que “el beneficio para los vehículos 0 km apunta a fortalecer el comercio local y generar mayor movimiento en un sector que moviliza otras actividades económicas”.

"La venta de más vehículos también genera más trabajo en los talleres, en los servicios de mantenimiento y en toda la cadena vinculada al sector automotor", sostuvo.

La misma lógica, indicó, se aplica al nuevo parque industrial que impulsa el municipio. “Allí, las empresas que se radiquen accederán a una exención impositiva durante diez años, una herramienta pensada para favorecer la llegada de inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo. Esta iniciativa es única en el país”, recordó Gaido.

"Queremos acompañar al sector privado, que es el pulmón económico de la ciudad", afirmó.

El mandatario comunal señaló que “todas estas medidas son posibles porque la Municipalidad mantiene una administración ordenada y con superávit fiscal, lo que permite destinar recursos a políticas de incentivo sin comprometer las cuentas públicas”.

"Es un círculo virtuoso de la economía bajando impuestos", resumió.

“La apuesta de nuestro gobierno es que esos incentivos se traducen en más comercios abiertos, mayor actividad económica, nuevas inversiones y más empleo, consolidando una estrategia que busca fortalecer el desarrollo de Neuquén desde el ámbito local”, concluyó.