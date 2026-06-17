Video: un hombre y su hijo robaron un comercio, se quisieron fugar en taxi pero no salió como esperaban

Los delincuentes - uno de ellos menores de edad - destruyeron la persiana de un local de celulares para ingresar en plena madrugada. Todo quedó grabado.

Los delincuentes fueron detenidos por robar un local de celulares en Mendoza.

Un hombre y su hijo adolescente fueron detenidos luego de protagonizar un robo en un local de celulares e intentar escapar a bordo de un taxi . Pero no salió como esperaban y todo quedó grabado.

Los delincuentes planificaron el golpe, pero no contaban con que estaban siendo registrados por las cámaras de monitoreo urbano , que permitieron a la Policía rastrear a los sospechosos en tiempo real hasta interceptarlos y recuperar parte de los elementos sustraídos.

El hecho comenzó alrededor de las primeras horas de la madrugada en un local de accesorios para teléfonos celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca, en la capital de Mendoza. Tras violentar la persiana metálica del negocio , ambos lograron ingresar con fines de robo.

Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse de inmediato. Al irrumpir en el comercio, se activó de forma automática la alarma silenciosa, lo que disparó una alerta directa en las frecuencias policiales.

Un hombre y su hijo robaron un comercio. se quisieron fugar en taxi pero algo salió mal

De manera simultánea, los operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia del municipio captaron a través de las cámaras de seguridad a dos personas sospechosas que se alejaban de la zona caminando de manera apresurada por la avenida San Martín.

A pocas cuadras, ambos detuvieron un taxi y se subieron con rapidez, creyendo que habían logrado el escape perfecto, pero la fuga duró apenas unos minutos. Gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras, las patrullas policiales y los preventores municipales bloquearon el paso del vehículo.

Al hacer descender a los pasajeros para identificarlos, los policías se llevaron una sorpresa: se trataba de un padre y su propio hijo menor de edad.

Robo. Taxi. Fuga. Mendoza

Tras el operativo, el mayor de los delincuentes fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ETAD) donde quedó a disposición de la Justicia Penal, mientras que el adolescente fue derivado al Polo Judicial a la espera de que algún familiar se haga cargo de su custodia.

Robaron con inhibidor de alarmas y se dieron a la fuga

La semana pasada, se sucedieron una serie de robos perpetrados con un inhibidor de alarmas en Villa La Angostura, los sospechosos intentaron huir, pero fueron localizados gracias a un sistema de cámaras lectoras de patentes y finalmente interceptados en El Bolsón.

La investigación se inició a partir de varias denuncias realizadas por automovilistas que advirtieron la sustracción de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor que se encontraban en el interior de sus vehículos.

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En todos los casos, los investigadores detectaron una particularidad: no había daños ni signos de forzamiento en cerraduras o accesos, una característica asociada a los delitos cometidos con dispositivos inhibidores de señal.

Personal policial logró identificar una camioneta Toyota Hilux SW4 de color negro que habría sido utilizada por los presuntos autores. Con esa información se desplegó un operativo de búsqueda que se extendió por distintos puntos de la región.

El avance decisivo se produjo cuando el sistema de cámaras lectoras de patentes detectó el paso del vehículo por El Bolsón con dirección a Chubut. Para entonces ya habían recorrido más de 150 kilómetros desde Villa La Angostura. Luego, fue interceptada sobre la Ruta 40 luego de haber sido abandonada por los ladrones.

La causa sumó un nuevo elemento cuando registros de cámaras de seguridad mostraron a tres hombres caminando por la banquina e ingresando nuevamente a El Bolsón desde el límite provincial.

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De acuerdo con la investigación, los sospechosos habían descendido del vehículo retenido y continuaban su desplazamiento a pie, una circunstancia que llamó la atención de los efectivos que seguían el caso.

Tras ser identificados, los uniformados realizaron una requisa preventiva y encontraron entre sus pertenencias dos equipos portátiles de comunicación VHF. Según trascendió, estos dispositivos serían compatibles con sistemas utilizados para inhibir señales de cierre centralizado de vehículos.