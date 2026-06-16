Acuerdo YPF-Neuquén por GNL avanzó en la Legislatura: 25 mil millones de dólares en juego

Obtuvo despacho de un plenario de comisiones y la semana que viene se tratará en el recinto de sesiones. La iniciativa prevé un nuevo esquema de regalías para el futuro régimen.

A través de un plenario de las comisiones de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, Asuntos Constitucionales y Justicia, Hacienda y Presupuesto, la Legislatura emitió este martes despacho por mayoría al proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa para ratificar el acuerdo suscripto entre la provincia e YPF destinado al desarrollo de un proyecto de gas natural licuado (GNL).

La iniciativa generó un extenso intercambio de posiciones en torno a los beneficios económicos previstos, el esquema de regalías, las condiciones de estabilidad fiscal y el impacto que podría tener sobre el desarrollo productivo de la provincia. A favor votaron los bloques Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal, y Juntos; mientras que en contra lo hicieron UxP, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U.

Al inicio del debate, el diputado Francisco Lepore (Avanzar) destacó el carácter estratégico del proyecto y sostuvo que se trata del primer desarrollo de GNL en la provincia. “Es un acuerdo fundacional que nos va a permitir subir la producción de gas en más de un 50%. Va a apalancar el trabajo y las PyMES”, dijo. Y precisó que para la zona de Cutral Co y Plaza Huincul el impacto será de 20 mil empleos directos y en 30 mil derivados de la actividad.

Explicó que el acuerdo contempla un esquema de regalías por bandas aplicado únicamente a la exportación de metanol, que estará vinculado a la evolución del precio internacional del gas y lo hará más atractivo frente a mercados como el estadounidense o el africano, que compiten en el mismo rubro. En esa línea, indicó que el actual precio internacional ronda los 18 dólares el millón de BTU, lo que significa que la provincia podría obtener un 10% en concepto de regalías.

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El aspecto fiscal

Lepore defendió las condiciones de estabilidad fiscal previstas para la inversión, remarcó que las controversias continuarán bajo jurisdicción provincial y subrayó que el proyecto implica un cambio de paradigma al pasar de un modelo de autoabastecimiento a uno de exportación.

Por su parte, el diputado Damián Canuto (PRO-NCN), presidente de la comisión J, sostuvo que la iniciativa debe analizarse en el marco de un régimen de promoción destinado a generar inversiones, actividad económica y divisas para la provincia y el país. “La premisa es la generación de divisas que beneficiarán a Neuquén principalmente, pero también al país”, afirmó.

En tanto, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) -presidente de la comisión A- resaltó que el acuerdo se puede llevar adelante por las condiciones de estabilidad política, jurídica y económica que ofrece la provincia. Dijo que la inversión rondará los 25 mil millones de dólares y lo calificó como “un proyecto viable que le va a hacer muy bien a Neuquén”.

A su turno, el legislador Claudio Domínguez (MPN) realizó un breve análisis sobre el impacto que en los últimos 13 años tuvo Vaca Muerta y la explotación del recurso no convencional sobre la economía provincial y nacional. Y resaltó el desarrollo que significó para Neuquén haber sancionado la ley 2867, que ratificó el acuerdo con la empresa YPF para crear el área de Loma Campana en agosto de 2013.

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Críticas opositoras

Desde la oposición, el diputado Darío Martínez (UxP) criticó las condiciones económicas acordadas con la empresa y reclamó información adicional. “Estamos a punto de comprometer los ingresos de los neuquinos por los próximos 30 años”, aseguró. Aclaró que no está en contra del desarrollo de GNL pero cuestionó la falta de fundamentos técnicos para justificar la reducción de regalías contemplada en el acuerdo, que pone como piso el 7,5%.

Recordó que las áreas involucradas fueron recientemente concesionadas con un esquema de regalías del 12% y planteó dudas sobre los cambios introducidos con posterioridad. “¿De dónde sacan que el negocio no cierra al 12%?”, preguntó. Al cuestionar el precio sostuvo que, de aprobarse en esos términos, “un extranjero va a pagar el gas de Vaca Muerta más barato de lo que paga cualquier neuquino”.

También en rechazo al proyecto se expresó el diputado Andrés Blanco, del PTS-Frente de Izquierda. “Lo que hace este proyecto es dar nuevos privilegios a YPF y a otras empresas transnacionales para que paguen menos por el gas que destinen a la futura planta de GNL. Es decir que además de los beneficios que les da el RIGI, como no pagar retenciones, no tener que ingresar los dólares al país, pagar menos IVA y ganancias, ahora además van a pagar menos regalías", advirtió.