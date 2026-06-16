BPN lanzó la "Semana de Papá": cuotas sin interés y descuentos para todos los regalos

La promoción se extiende hasta el domingo 21 de junio. Ofrece hasta 12 cuotas sin interés y reintegros sin tope con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén.

Llegaron las cuotas sin interés con las tarjetas del BPN.

Con motivo del Día del Padre , que se celebra el domingo 21 de junio, el Banco Provincia del Neuquén ( BPN ) presenta una nueva edición de “ Súper Días ”, con una propuesta especial pensada para acompañar las compras y celebraciones en toda la provincia.

La promoción “ Semana de Papá ” ya está en marcha y se extiende hasta el domingo 21 de junio inclusive en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN , que se hayan sumado a la propuesta, ofreciendo alternativas de financiación y descuentos en una amplia variedad de rubros.

Durante este período, quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro, permitiendo maximizar el beneficio en cada compra.

Por su parte, las personas que utilicen tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por BPN contarán con la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 6 cuotas sin interés.

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Rubros alcanzados

La propuesta abarca diferentes categorías vinculadas a los regalos y experiencias del Día del Padre, entre ellas indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica y computación, artículos deportivos, librerías, perfumería, joyería y regalería, pesca y camping, vinotecas y gastronomía.

Las compras podrán realizarse todos los días durante la vigencia de la promoción, tanto en comercios físicos como a través de BPN Pagos, facilitando el acceso a los beneficios en toda la provincia.

Desde la entidad destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones que el banco impulsa para incentivar el consumo, fortalecer el comercio local y acompañar a las familias neuquinas en fechas especiales.

Cuotas sin interés del BPN

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y condiciones, se puede consultar el sitio oficial http://www.bpn.com.ar. También, BPN cuenta con su canal de Instagram (https://www.instagram.com/bancoprovincianeuquen), donde se comparten promociones vigentes y novedades de manera permanente.

Y para quienes aún no cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén, pueden solicitarlas de forma simple por la web o en sucursales y acceder a todos los beneficios que la entidad ofrece a lo largo del año.

De esta manera, BPN reafirma su compromiso con la comunidad, acercando propuestas que combinan financiación, descuentos y beneficios concretos para acompañar el consumo en fechas especiales.

También sigue el ahorro en combustibles

Además de la “Semana de Papá”, el banco mantiene vigente su esquema de beneficios en combustibles durante toda la semana.

En alianza con YPF, los clientes pueden ahorrar hasta un 20% cargando los miércoles y sábados y abonando con tarjetas Visa y MasterCard BPN a través de la App YPF. Esta promoción tiene un tope de reintegro de hasta 20.000 pesos mensuales y, en el caso de nuevos usuarios, se activa a las 24 horas de registrarse en la aplicación.

A esto se suma el beneficio de los días martes, cuando se puede acceder a un ahorro de hasta el 25% utilizando tarjetas premium Visa y MasterCard de BPN en estaciones de servicio de todo el país.

Para más información sobre las condiciones de cada promoción, se puede consultar el sitio oficial del banco.