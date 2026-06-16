Un comisario pelea por su vida: lo operaron por apendicitis y le encontraron un intestino perforado

Internado en terapia intensiva tras complicaciones post cirugía, el comisario Elías Miguel Muñoz de Mariano Moreno lucha por su vida y recibe el abrazo de toda la comunidad.

El silencio en Mariano Moreno pesa distinto por estas horas. En las veredas, en los comercios, en los grupos de WhatsApp, el nombre que se repite es el mismo: Miguel. El comisario Elías Miguel Muñoz, segundo jefe de la Escuela de Aspirantes a Agente de Policía "Cabo Primero Juan Ariel Belarde" de Cutral Co, atraviesa el momento más duro de su vida y con él, toda su familia y su pueblo.

Muñoz, de 25 años de servicio en la Policía del Neuquén , pertenece a una de las familias históricas y más queridas de la localidad del centro neuquino. Por eso la conmoción es doble. Por el hombre de uniforme que tantos años cuidó a la comunidad neuquina, y por el hijo, el hermano, el padre que hoy necesita de esa misma comunidad para salir adelante.

El comisario fue derivado de urgencia desde el hospital de Cutral Co hacia el sanatorio de Plaza Huincul para ser intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis. Lo que debía ser una cirugía de rutina se complicó y derivó en una segunda intervención, esta vez para abordar una perforación en el intestino. Hoy permanece internado en terapia intensiva, bajo estricto monitoreo médico.

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Las palabras de su familia

"Está en manos de los médicos. No tenemos acceso directo porque está en terapia, pero sabemos que él es fuerte. Muy fuerte", transmitieron desde su entorno más cercano. La espera se hace eterna para su esposa María José y sus dos hijos adolescentes, que lo están acompañando. Para su familia materna y paterna, que vive en Mariano Moreno, cada minuto es una mezcla de fe y angustia.

Los profesionales de salud pidieron aguardar 72 horas clave para evaluar su evolución. El próximo parte médico oficial se espera para las próximas horas y será comunicado por su familia. Mientras tanto, el pueblo eligió la herramienta más poderosa que tiene: la oración.

Desde Mariano Moreno se lanzó una cadena de oración que se viralizó en minutos. "Todos Juntos por Miguel", reza el mensaje que inunda los estados. Vecinos, ex compañeros de la fuerza, amigos de la infancia y gente que apenas lo cruzó en la calle se unieron bajo la misma consigna: pedir por su pronta recuperación.

miguel mariano moreno

Cadena de oración por su recuperación

"Desde Mariano Moreno, su familia y todos los que lo queremos nos unimos en oración por su pronta recuperación. Miguel es un hombre fuerte, de una familia histórica y muy querida en nuestro pueblo. Confiamos en Dios y en su fuerza. Te abrazamos fuerte, Miguel. Toda la comunidad está con vos", expresa el mensaje que circula y que resume el sentir colectivo.

Porque Miguel Muñoz no es solo un comisario. Es el vecino que creció en estas calles, el integrante de una familia de raíces profundas en el pueblo, el oficial que durante 25 años formó a nuevas generaciones de policías en la Escuela de Cutral Co. Su trayectoria en la institución habla de compromiso, de servicio y de una vida dedicada a cuidar al otro.

Hoy los roles se invirtieron. Hoy es la comunidad la que lo cuida a él desde afuera de la sala de terapia intensiva. Hoy es Mariano Moreno el que hace fuerza, el que aprieta los dientes y el que no suelta.

En tiempos donde todo parece individual, el caso de Miguel devuelve algo esencial: el sentido de pueblo. De estar juntos en la buena y, sobre todo, en la mala. De entender que cuando uno de los suyos cae, todos ponen el hombro.

La familia agradece cada mensaje, cada rezo, cada abrazo virtual que llega desde distintos puntos de la provincia. Piden respeto por el momento que atraviesan y, sobre todo, piden cadena de oración.

Las próximas 72 horas serán decisivas. Sin embargo, si de algo hay certeza en Mariano Moreno es que Miguel no está solo. Lo abraza su esposa, lo abrazan sus hijos, lo abraza su familia y lo abraza un pueblo entero que hoy tiene el corazón en Plaza Huincul, esperando buenas noticias.