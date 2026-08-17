Neuquén arranca la semana con una alerta amarilla por nevadas: ¿Sigue el sol en la capital?

Neuquén capital tendrá un comienzo de semana frío, aunque con temperaturas en ascenso durante los próximos días.

Neuquén arranca la semana con una alerta amarilla por nevadas: cómo estará el clima en la provincia.

El invierno sigue haciéndose sentir con fuerza este lunes en Neuquén , aunque con condiciones muy diferentes entre la capital provincial y la zona cordillerana. Mientras en la ciudad de Neuquén se espera una jornada fría, en distintos sectores del oeste de la provincia rige una alerta amarilla por nevadas .

En Neuquén capital , la mañana comenzó con temperaturas muy bajas, cercanas a los -2 grados, y con presencia de algunas nubes. Con el paso de las horas, el termómetro comenzará a subir lentamente y se espera que la máxima ronde los 12 grados.

La jornada se presentará, en líneas generales, estable en la capital neuquina. Sin embargo, el frío volverá a sentirse con mayor intensidad hacia la noche y durante las primeras horas del martes, cuando las temperaturas podrían descender nuevamente bajo cero.

El panorama será completamente diferente en gran parte de la provincia, donde la nieve volverá a ser protagonista y obligará a extremar las precauciones, especialmente para quienes tengan previsto circular por rutas y caminos de montaña.

Claudio Espinoza

Alerta amarilla por nevadas en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para sectores de la provincia de Neuquén durante este lunes. La advertencia alcanza principalmente a zonas cordilleranas, donde las condiciones meteorológicas pueden generar complicaciones en la circulación y afectar las actividades cotidianas.

Las zonas afectadas serán: Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Chos Malal, Andacollo y Buta Ranquil.

La alerta amarilla implica la posibilidad de que se registren fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales.

Entre las principales consecuencias de las nevadas se encuentran la acumulación de nieve sobre rutas y caminos, reducción de la visibilidad y formación de sectores resbaladizos, condiciones que pueden complicar especialmente el tránsito en los sectores más elevados.

En este contexto, quienes tengan previsto trasladarse hacia localidades cordilleranas deberán consultar antes de salir el estado de las rutas y de los pasos internacionales. También resulta fundamental llevar cadenas y todos los elementos de seguridad necesarios para circular durante el invierno.

Desde los organismos de emergencia también se recomienda evitar viajes innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno, respetar las indicaciones de las autoridades y no intentar atravesar sectores donde exista acumulación importante de nieve.

Cuándo empieza a subir la temperatura en Neuquén capital

Mientras la cordillera continuará atravesada por condiciones plenamente invernales, en la ciudad de Neuquén se espera un cambio progresivo durante los próximos días.

El martes comenzará a sentirse un aumento de la temperatura. La mínima estará cerca de los 2 grados, mientras que durante la tarde la máxima podría alcanzar aproximadamente los 16 grados.

Las condiciones también serían más agradables, con mayor presencia del sol y una disminución de la nubosidad. De todas maneras, las primeras horas de la jornada seguirán siendo frías, por lo que habrá una marcada diferencia entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde.

El ascenso térmico se hará todavía más evidente durante el miércoles, cuando la capital neuquina podría alcanzar una máxima de 21 grados.