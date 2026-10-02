Tormenta, granizo, viento zonda y ráfagas de más de 90 km/h: las zonas bajo alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillo y naranja para este viernes 2 de octubre. Hay más de una decena de provincias afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillo y naranja por tormentas, vientos intensos, Zonda, nieve y lluvias para este viernes 2 de octubre. Las advertencias alcanzan a gran parte del centro, oeste y sur de la Argentina.

Las lluvias y tormentas se replican en diversas partes del país, por lo que la inestabilidad climática seguirá siendo una constante hasta el fin de semana. En las últimas horas advirtieron por la presencia de fuertes fenómenos.

Mientras algunas provincias deberán prepararse para ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, en otras se esperan acumulados importantes de lluvia o nieve. También habrá sectores donde las tormentas podrían llegar acompañadas por actividad eléctrica, granizo y abundante agua en períodos cortos.

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo.

Alerta por vientos de más de 90 km/h

El viento será uno de los principales fenómenos bajo vigilancia durante este viernes. La alerta amarilla alcanzará distintos sectores de La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Córdoba y San Luis, con vientos del sector oeste que tendrán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

La intensidad será especialmente relevante en zonas abiertas y expuestas y podrá complicar la circulación por rutas.

La presencia de viento fuerte también se combina con otros fenómenos en sectores cordilleranos, donde además están previstas lluvias y precipitaciones que pueden presentarse como nieve.

Por su parte, en Mendoza y La Rioja habrá una situación diferente: la alerta corresponde al viento Zonda. El SMN prevé velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas superiores a los 60 km/h. La situación será más intensa en San Juan, donde el SMN elevó la alerta a naranja por viento Zonda.

El SMN informó que “el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa”.

Alerta por tormentas y lluvia

Otra advertencia importante corresponde a las lluvias. El fenómeno afectará sectores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

En las áreas alcanzadas se esperan lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque esos registros pueden ser superados de manera puntual.

La situación tendrá una característica particular en los sectores de mayor altura: las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y nieve mezcladas.

El SMN pronosticó que este domingo 13 de septiembre quince provincias registrarán frío extremo, con temperaturas que en varias zonas descenderán incluso por debajo de los 0 °C.

En algunas zonas cordilleranas, además, la persistencia de las precipitaciones durante varias horas puede generar complicaciones en caminos y rutas, especialmente cuando se combina con fuertes ráfagas.

En tanto, en el centro del país hay una alerta vigente por tormentas. Las áreas afectadas serán: La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y San Luis.

Esta domingo 20 de septiembre, gran parte del país está bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas, ráfagas y viento zonda.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por intensas nevadas

La nieve también aparece dentro del mapa de advertencias. En sectores cordilleranos de San Juan y Mendoza se prevén nevadas de variada intensidad.

En las áreas alcanzadas por la advertencia pueden acumularse entre 15 y 30 centímetros de nieve, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Nieve, lluvia y viento: las alertas del SMN que rigen este miércoles en el país.

En las zonas de menor altura, la precipitación puede presentarse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

La situación adquiere mayor importancia en los pasos y caminos de montaña, donde la combinación de nieve, agua y viento puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación.

Por eso, quienes tengan previsto desplazarse hacia sectores cordilleranos deberán consultar el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas antes de emprender el viaje.