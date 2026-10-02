Quienes cobran menos de $3 millones, pueden acceder a esta asignación de Anses que sigue activa en octubre 2026: cómo pedirla

La ANSES actualizó los valores de una prestación destinada a acompañar a trabajadores, monotributistas y otros sectores. Los montos y los requisitos.
Como parte de su mecanismo de actualización mensual, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentó en octubre 2026 los montos y los límites de ingresos para acceder a una ayuda económica mensual destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos que tengan uno o más hijos a su cargo.
Se trata del Sistema Único de Asignaciones Familiares, más conocido como el SUAF. Los nuevos montos fueron establecidos mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial a fines de septiembre, y alcanzan a las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de octubre.
Según precisó el organismo previsional, el incremento aplicado será de 1,66%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente que toma en cuenta el dato de inflación de dos meses atrás publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.
Cuál es el monto de la SUAF en octubre 2026
El valor de la asignación familiar por hijo dependerá del ingreso del grupo familiar y la zona geográfica donde se viva. En el décimo mes del año, los montos generales serán:
Ingreso del grupo familiar de hasta $1.212.301:
- Valor general: $78.304
- Zona 1: $78.304
- Zona 2: $168.837
- Zona 3: $156.380
- Zona 4: $168.837
Ingreso del grupo familiar entre $1.212.301,01 y $1.777.957:
- Valor general: $52.821
- Zona 1: $69.759
- Zona 2: $104.487
- Zona 3: $138.945
- Zona 4: $138.945
Ingreso del grupo familiar entre $1.777.957,01 y $2.052.708:
- Valor general: $ 31.949
- Zona 1: $62.877
- Zona 2: $94.350
- Zona 3: $125.561
- Zona 4: $125.561
Ingreso del grupo familiar entre $2.052.708,01 y $6.419.726:
- Valor general: $16.487
- Zona 1: $32.231
- Zona 2: $48.232
- Zona 3: $63.819
- Zona 4: $63.819
En el caso de hijos con discapacidad, los valores cambian a los siguientes:
Ingreso del grupo familiar de hasta $1.212.301:
- Valor general: $254.943
- Zona 1: $254.943
- Zona 2: $382.040
- Zonae 3: $509.235
- Zona 4: $509.235
Ingreso del grupo familiar entre $1.212.301,01 y $1.777.957:
- Valor general: $180.358
- Zona 1: $245.921
- Zona 2: $368.523
- Zona 3: $491.202
- Zona 4: $491.202
Ingreso del grupo familiar entre $1.777.957,01 y $2.052.708:
- Valor general: $113.829
- Zona 1: $236.773
- Zona 2: $354.865
- Zona 3: $473.013
- Zona 4: $473.013
La Zona 1 abarca a La Pampa, Río Negro y Neuquén, además de ciertos departamentos y localidades específicas de otras provincias; la Zona 2 corresponde a Chubut; la Zona 3 incluye a determinadas zonas de Catamarca, Jujuy y Salta; y la Zona 4 abarca a Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Quiénes pueden acceder al SUAF y cuáles son los nuevos límites de la ANSES
Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos que tengan uno o más hijos a cargo:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Monotributistas.
- Trabajadores de temporada.
- Trabajadores rurales.
- Que cobren la Prestación por Desempleo.
- Que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- Que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
Con la nueva actualización, el límite de ingresos del grupo familiar para acceder al SUAF quedó establecido en $6.419.726 mensuales. Sin embargo, también existen topes individuales, por lo que ninguno de los cónyuges podrá superar los $3.209.863 brutos mensuales.
Por lo tanto, si un integrante de la familia cobra más que el límite individual, todo el grupo quedará excluido del cobro de la asignación por más que la suma de ingresos no llegue a los $6.419.726.
Las prestaciones de pago único, también actualizadas
Además del SUAF, la ANSES también aumentó los valores de determinadas prestaciones de pago único destinadas a acompañar a las familias en momentos importantes. Los nuevos montos quedaron de la siguiente manera:
- Nacimiento: $91.273.
- Adopción: $545.685.
- Matrimonio: $136.662.
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