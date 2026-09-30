ANSES adelantó parte del calendario de octubre 2026 por el feriado: cuándo cobran los jubilados y pensionados

El organismo previsional confirmó el cronograma de pagos . Este mes, se verá afectado por el feriado del 12 de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones en octubre 2026. El cronograma de depósitos comenzará el jueves 8 y se extenderá hasta el jueves 29. La fecha exacta dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario y del monto de los haberes.

En el décimo mes del año, el calendario oficial se verá alterado por el feriado del 12 de octubre , correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En esta oportunidad, la fecha conmemorativa cae lunes y, si bien es un feriado “trasladable”, se mantendrá ese día, por lo que generará un fin de semana largo sin actividad bancaria y postergará una jornada los pagos de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Con el feriado del 12 de octubre contemplado, así queda el cronograma de pago de jubilaciones y pensiones en el décimo mes del año:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del jueves 8 de octubre

: a partir del jueves 8 de octubre DNI terminados en 1: a partir del viernes 9 de octubre

a partir del viernes 9 de octubre DNI terminados en 2 : a partir del martes 13 de octubre

: a partir del martes 13 de octubre DNI terminados en 3 : a partir del miércoles 14 de octubre

: a partir del miércoles 14 de octubre DNI terminados en 4: a partir del jueves 15 de octubre

a partir del jueves 15 de octubre DNI terminados en 5 : a partir del viernes 16 de octubre

: a partir del viernes 16 de octubre DNI terminados en 6 : a partir del lunes 19 de octubre

: a partir del lunes 19 de octubre DNI terminados en 7: a partir del martes 20 de octubre

a partir del martes 20 de octubre DNI terminados en 8: a partir del miércoles 21 de octubre

a partir del miércoles 21 de octubre DNI terminados en 9: a partir del jueves 22 de octubre

La fecha exacta de pago dependerá de la terminación del DNI y el monto del haber.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del viernes 23 de octubre

a partir del viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : a partir del lunes 26 de octubre

: a partir del lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : a partir del martes 27 de octubre

: a partir del martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 28 de octubre

a partir del miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: a partir del jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del jueves 1 de octubre

a partir del jueves 1 de octubre DNI terminados en 2 y 3: a partir del viernes 2 de octubre

a partir del viernes 2 de octubre DNI terminados en 4 y 5: a partir del lunes 5 de octubre

a partir del lunes 5 de octubre DNI terminados en 6 y 7: a partir del martes 6 de octubre

a partir del martes 6 de octubre DNI terminados en 8 y 9: a partir del miércoles 7 de octubre

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en octubre 2026

Como parte del mecanismo de actualización mensual, la ANSES otorgará en octubre un incremento de jubilaciones y pensiones de 1,66%, en línea con la inflación de agosto publicada por el INDEC. De esta manera, el haber mínimo quedará en $435.748, aunque subirá a $505.748 con el bono de $70.000. Por su lado, el máximo escalará a $2.932.174,85.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un aumento de 1,66% en octubre.

El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $348.598 sin bono y $418.598 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $305.023 sin bono y $375.023 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $435.748 sin bono y $505.748 con bono.

Quiénes cobrarán bono en octubre 2026 y los montos

El organismo previsional mantiene en octubre el pago del bono de $70.000. Sin embargo, al tratarse de una suma fija que busca reforzar los haberes más bajos, no todos los jubilados lo cobrarán de la misma manera. De hecho, hay un grupo que no contará con ningún extra.

En el décimo mes del año, los beneficiarios que cobren la mínima de $435.748 recibirán el bono completo, llegando a un total mensual de $505.748. En tanto, quienes cobren más de la mínima pero menos de $505.748, tendrán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes superen los $505.748, no recibirán el refuerzo.