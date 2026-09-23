El Jefe de Gabinete precisó qué jubilados ya no percibirán el bono extraordinario junto a la jubilación en octubre de 2026 .

El Gobierno confirmó que este grupo de jubilados deja de recibir el bono en octubre 2026

Los jubilados que perciben la jubilación mínima cobran el bono extra de 70 mil pesos desde marzo de 2024. Recientemente, el Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli confirmó qué jubilados ya no cobrarán esta ayuda adicional en octubre de 2026 . ¿A quiénes se refirió?

El bono extraordinario de 70 mil pesos que reciben algunos jubilados se actualizó por última vez en marzo de 2024. Desde entonces, este importe registró una caída del 60% de su poder de compra, considerando la inflación registrada desde entonces. Para que el bono extraordinario se efectivice mes a mes, el Gobierno Nacional debe refrendarlo cada 30 días.

Los jubilados que no percibirán el bono extraordinario de 70 mil pesos junto a sus haberes jubilatorios en octubre de 2026 son aquellos titulares cuyo importe entre jubilación + bono iguale o supere los $505.919,96.

El bono extraordinario de 70 mil pesos que reciben algunos jubilados se actualizó por última vez en marzo de 2024.

En su totalidad, el bono extraordinario de 70 mil pesos lo cobran únicamente los beneficiarios de una jubilación mínima, que en el décimo mes del año será de $435.919,96, producto del IPC registrado en agosto de 2026.

Así, al sumar el importe del bono, el haber mínimo jubilatorio alcanza los $505.919,96. En este ítem, también están comprendidos los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Por otra parte, aquellos jubilados que cobren un haber superior a los $435.919,96 pero inferior al techo de $505.919,96 -mencionado más arriba- recibirán un monto proporcional del bono. Un ejemplo práctico: un jubilado que percibe $450.000 mensuales recibirá $55.919 adicionales del bono.

En septiembre de 2026, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 2,11%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibieron $498.633,20. En tanto, los beneficiarios de la jubilación máxima percibieron un total de $2.884.295,54.

Los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Es por ello que, en el décimo mes del año, los beneficiarios de estas prestaciones sociales cobran un aumento del 1,65 por ciento, correspondiente a la inflación registrada en el mes de agosto de 2026.

Los jubilados que no percibirán el bono extraordinario de 70 mil pesos junto a sus haberes jubilatorios en octubre de 2026 son aquellos titulares de una jubilación cuyo importe iguale o supere los $505.919,96.

Estos son los valores de las jubilaciones mínimas y máximas de la Anses en octubre de 2026

Como se indicó más arriba, en octubre de 2026 los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $505.662,86. Este importe incluye la jubilación mínima -$435.662,86- y el bono mensual adicional por un valor de $70.000.

El incremento del 1,65 por ciento que se otorga en octubre de 2026 se basó en el índice inflacionario registrado en el mes de agosto de 2026. En tanto, en el décimo mes del año, la jubilación máxima asciende a $2.932.174.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Amén de los incrementos mencionados más arriba, que alcanzan tanto a las jubilaciones mínimas como así también a las máximas, los montos de las pensiones también presentarán un aumento en octubre de 2026: