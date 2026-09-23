Alerta por viento fuerte y lluvia en Neuquén: las zonas afectadas por el temporal

La mayor parte de la provincia se verá afectada por estos fenómenos durante este miércoles y jueves. Se mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

El temporal de viento y lluvia continuará en gran parte del territorio neuquino para este martes y miércoles. Emitieron alertas naranja y amarilla para que la población esté atenta y merme los riesgos que pudieran ocasionar ambos fenómenos meteorológicos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) explicaron que con la alerta naranja se indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Especialmente esta alerta significa que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 110 kilómetros por hora.

Mientras que la alerta amarilla por lluvia afectará a la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

Zonas que quedarán excentas de las alertas

El organismo nacional indica que el área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local. Agregaron que no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Es decir que, con excepción de la Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú, el resto permanecerá bajo alertas.

No obstante, el SMN pronosticó viento para este miércoles en Neuquén capital. El pronóstico anticipa lluvias aisladas por la madrugada y viento fuerte que llegará a los 50 kilómetros por hora durante la tarde con ráfagas de hasta casi 80 kilómetros por hora que se extenderán hasta la noche.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), ingresó un sistema frontal con lluvias y nevadas persistentes en la región cordillerana, que se mantendrán estas condiciones durante los próximos días. En los valles, meseta y costa, anticipa que habrá días más cálidos con períodos de viento e inestabilidad.

Monitoreo de las zonas afectadas

Por su parte, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que desde el área de Protección Civil, se mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles 23, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional.

Advirtieron que rige una alerta naranja por lluvias en sectores cordilleranos del sur, con acumulados estimados entre 30 y 70 mm. Además, rige alerta amarilla por lluvias en sectores cordilleranos del centro y norte y alerta amarilla por viento en el oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómtros por hora.

En zonas altas, las precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve. Se recomienda evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas, no navegar en lagos y embalses si las condiciones no son seguras, circular con precaución y mantenerse informados a través de fuentes oficiales. Aseguraron que el área de Protección Civil de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos continuará monitoreando la evolución de las condiciones en todo el territorio provincial.